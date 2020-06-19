Снег в Британии, потоп в Турции: летняя погода не перестают удивлять

Жителям Британии сейчас впору играть в снежки. После трех дней непрерывных гроз на севере страны вдруг выпал снег. И в то же время целые города пострадали от наводнения.

В Южной Африке из-за оползня погибли 13 человек. На Севере Кот-д'Ивуара за три дня выпало три месячных нормы осадков. Десятки домов смыло потоками грязи.

А в Турции очевидцы запечатлели, как бурный ручей сбил с ног женщину на тротуаре. Она отделалась ушибами.

В Румынии из-за наводнения пришлось эвакуировать животных на фермах. Дожди и грозы в стране не прекращаются уже несколько дней.

А небо Петербурга и Москвы накануне озарили раскаты молний и грома. Мощные ливни с грозой нанесли серьезный ущерб инфраструктуре обеих столиц, но и привел к жертвам. Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии, которая вечером разыгралась на берегу Финского залива. От удара молнии погиб семилетний мальчик, его бабушка и брат госпитализированы.

К слову, недавно грозовые облака вновь сгустились над Москвой. Проливные дожди и град размером с перепелиное яйцо не вызвали радости.