Снег в Британии, потоп в Турции: летняя погода не перестают удивлять

Эфирная новость 60

Еще только середина первого месяца лета, а новостные ленты только и пополняются сообщениями о катаклизмах в разных частях мира.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ITAR/TASS, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Жителям Британии сейчас впору играть в снежки. После трех дней непрерывных гроз на севере страны вдруг выпал снег. И в то же время целые города пострадали от наводнения. 

В Южной Африке из-за оползня погибли 13 человек. На Севере Кот-д'Ивуара за три дня выпало три месячных нормы осадков. Десятки домов смыло потоками грязи. 

А в Турции очевидцы запечатлели, как бурный ручей сбил с ног женщину на тротуаре. Она отделалась ушибами.

В Румынии из-за наводнения пришлось эвакуировать животных на фермах. Дожди и грозы в стране не прекращаются уже несколько дней.

А небо Петербурга и Москвы накануне озарили раскаты молний и грома. Мощные ливни с грозой нанесли серьезный ущерб  инфраструктуре обеих столиц, но и привел к жертвам. Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии, которая вечером разыгралась на берегу Финского залива. От удара молнии погиб семилетний мальчик, его бабушка и брат госпитализированы.

К слову, недавно грозовые облака вновь сгустились над Москвой. Проливные дожди и град размером с перепелиное яйцо не вызвали радости.

Тема:
Погода
19 июн
Видео: на Москву обрушились сильные ливни и град огромного размера
19 июн
В ребенка ударила молния, мужчина погиб при падении крана: трагедиями обернулась непогода в Петербурге
19 июн
Климатолог предупредил о росте числа природных катаклизмов в России
18 июн
В Санкт-Петербурге бушует страшная гроза — видео
18 июн
На Москву после рекордной жары обрушился ливень с градом — видео
18 июн
В шляпе, без алкоголя. Как защитить себя от солнечного удара?
18 июн
Снесенная ветром остановка убила пенсионерку в Майкопе
18 июн
В Гидрометцентре заявили, что на Россию надвигаются холода
18 июн
В Петербурге побит температурный рекорд 1905 года
17 июн
Ливень с градом ударил по Краснодарскому краю

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других

Последние новости

21:03
Как на Лазурке — Собчак с Богомоловым покатались на яхте
20:51
Концерт ко Дню медработника прошел во дворе Боткинской больницы в Петербурге
20:36
Отдавая дань памяти: какие сюрпризы приготовили организаторы Парада Победы в Москве
20:24
Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз
20:12
Снег в Британии, потоп в Турции: летняя погода не перестают удивлять
20:00
Тульская «медсестра в купальнике» стала фотомоделью

Сейчас читают

«До 22 лет самая тяжелая стадия»: криминалист о причинах расстрела семьи в Москве
ТОП-5 имен, обладатели которых живут дольше других
«Маски сорваны»: Лукашенко рассказал о предотвращении «майдана» в республике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок