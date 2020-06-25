На Пятом канале акция «День добрых дел» для Инги Ондар

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У маленькой девочки тяжелейшее заболевание — острый лимфобластный лейкоз.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для маленькой Инги. У нее тяжелейшее заболевание — острый лимфобластный лейкоз. На препараты интенсивной терапии у девочки развилась аллергия. Не менее губительная, чем сам рак. Ребенку срочно требуется другое лекарство, не вызывающее столь опасную реакцию организма.

Аналог бесплатного препарата не зарегистрирован в России, а значит купить его можно только за свой счет — на спасение Инги нужен один миллион 320 тысяч рублей.

Ваша помощь для этой малышки жизненно необходима.

Руслан Смыков продолжит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Рите Андриевской.

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