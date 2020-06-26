Европейскую часть России ожидает аномальное похолодание

Резкое похолодание ожидается на европейской территории страны с понедельника. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, приближение холодного фронта почувствуется уже во второй половине дня воскресенья. Установится облачная погода. С начала недели в европейской части России похолодает в среднем на два-четыре градуса. Прежние показатели сохранятся только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Как заключает Гидрометцентр, в Москве и Подмосковье в понедельник дневная температура понизится на десять градусов относительно субботней отметки. А в середине недели столбик термометра опустится еще на один-два градуса ниже. В субботу в столице прогнозируется 30-32 градуса тепла, а в первой половине следующей недели — от 18 до 24 градусов.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о температурных аномалиях в конце июня.