Пухляш из клипа Little Big зажег с Бузовой, назвав себя «обезьянкой» — видео

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Алиса Старжевская
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Дмитрий Красилов станцевал вместе с поющей телеведущей «Дома-2» под ее новый трек.

Пухляш из клипа Little Big зажег с Бузовой, назвав себя «обезьянкой» — видео

Фото: Instagram @dimakrasilove, YouTube / Little Big

Тема:
Ольга Бузова

Танцор из звездного клипа группы Little Big Дмитрий Красилов, больше известный среди фанатов, как Пухляш, продолжает появляться в обществе разных звезд. Танец с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой он показал подписчикам микроблога в Instagram.

На видео Бузова зажигает под свою композицию, однако все внимание привлечено к рыжеволосой звезде 4-го сезона «Танцев», который повторяя за звездой движения, вновь покорил всех фолловеров. Правда, сам себя артист окрестил в этом видео «обезьянкой».

Фанаты же они наперебой бросились нахваливать талантливого танцора.

«Мне больше нравится задний фон! Честно! Больше жизни, что ли»;

«Я смотрела только на вас, Дима!»;

«Танцор на заднем плане, безусловно, божественный», — написали они в комментариях к посту.

5-tv.ru ранее показывал, как Пухляш Красилов побывал в гостях у Яны Рудковской и Евгения Плющенко и стал боксерской грушей Гном Гномыча.

Тема:
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