Пухляш из клипа Little Big зажег с Бузовой, назвав себя «обезьянкой» — видео
Дмитрий Красилов станцевал вместе с поющей телеведущей «Дома-2» под ее новый трек.
Фото: Instagram @dimakrasilove, YouTube / Little Big
Танцор из звездного клипа группы Little Big Дмитрий Красилов, больше известный среди фанатов, как Пухляш, продолжает появляться в обществе разных звезд. Танец с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой он показал подписчикам микроблога в Instagram.
На видео Бузова зажигает под свою композицию, однако все внимание привлечено к рыжеволосой звезде 4-го сезона «Танцев», который повторяя за звездой движения, вновь покорил всех фолловеров. Правда, сам себя артист окрестил в этом видео «обезьянкой».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ох, какая миленькая толстая обезьянка передразнивает на заднем фоне одну из величайших икон нашего времени @buzova86! Кстати, слышали ее новый трек? А старые? Какой вам больше нравится? Мне, если честно, ее ранее творчество! А вам???) #ОляБузова #яобезьянка #хит
Фанаты же они наперебой бросились нахваливать талантливого танцора.
«Мне больше нравится задний фон! Честно! Больше жизни, что ли»;
«Я смотрела только на вас, Дима!»;
«Танцор на заднем плане, безусловно, божественный», — написали они в комментариях к посту.
5-tv.ru ранее показывал, как Пухляш Красилов побывал в гостях у Яны Рудковской и Евгения Плющенко и стал боксерской грушей Гном Гномыча.
- 31 июл
- «Работаем над продлением контракта»: Манукян об отсутствии совместных видео с Бузовой
- 30 июл
- Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой
- 23 июл
- Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»
- 21 июл
- Пригожин объяснил «популизмом» желание Бузовой легализовать однополые браки
- 20 июл
- От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy
- 18 июл
- Красивая сказка закончилась? Ходят слухи о расставании Бузовой с Манукяном
- 17 июл
- Бузова рассказала подробности своего недавнего «похищения»
- 17 июл
- Бузова пожелала подписчицам быть «на стиле», но они заметили лишь торчащую грудь
- 15 июл
- Лена Миро заявила об алкоголизме Ольги Бузовой
- 14 июл
- «С ярким блеском в глазах»: Бузова объяснила пьяное появление в эфире «Дома-2»
Читайте также
57%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?