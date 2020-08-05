Рэпер Энди Картрайт занимал у любовницы денег на развлечения

У известного рэпера Энди Картрайта практически не было свободных денег. Как рассказала следователям в ходе допроса его любовница Надежда Романенко, музыкант занимал у нее денег на развлечения.

Девушка сообщила, что, подозреваемая в его убийстве супруга Марина Кохал полностью сосредоточила на себе все доходы знаменитости и сама распоряжалась семейным бюджетом.

«Привет, списывались покупки с моей карты. Мне все равно, она делается пять минут», — написала в Международный женский день своему возлюбленному Надежда.

«Поздравляю с 8 марта! По поводу покупок — они же только ночью шли? Тебе Альберт заносил же 500 рублей за эти покупки, когда мы заходили вчера. Мы там взяли два раза что-то на 300 и на 200 рублей примерно», — успокоил девушку Картрайт.

«Да, спасибо».

Романенко также сообщила, что Энди так устал от этого, что в 2019 году взял гонорар за концентр наличными. Только в этом случае деньги не попали бы к Марине и он мог сам ими распоряжаться. Но это обернулось тем, что жена узнала о поездках Картрайта на концерты вместе с любовницей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, роман с Надеждой Романовской у рэпера начался осенью 2018 года и продолжался до последних дней его жизни. В последние месяцы он состоял в виде переписки, так как девушка была вынуждена на какое-то время уехать на родину в Пермь.

Марина Кохал узнала об их взаимоотношениях спустя месяц после начала. Женщина всеми силами пыталась вернуть супруга. Прибегала к всевозможным ухищрениям — угрозы, шантаж, сканадалы. Одним из последних козырей было заявление о том, что она якобы больна СПИДом.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко — Прим. ред.) было найдено в петербургской квартире. Правоохранительным органам Кохал сообщила, что муж умер от передозировки наркотиков еще за четыре дня до этого. В связи с тем, что она якобы не хотела такой «бесславной смерти» для известного человека, то решила его тело расчленить и спрятать, чтобы для всех он просто пропал.

В ходе экспертизы в крови умершего музыканта наркотиков обнаружено не было. Следствие предполагает, что Кохал убила своего мужа, возможно, в ходе ссоры. Расследвание уголовного дела продолжается. Марина Кохал арестована судом на два месяца.