Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?

Купаться и загорать на курортах Черного моря россияне смогут весь сентябрь. Такой прогноз на начало осени дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в этом году бархатный сезон на юге страны, скорее всего, продлится дольше обычного. В среднем он продолжается до третьей декады сентября, однако ожидается, что в 2020 году он сможет продлиться дольше минимум на десять дней — до середины октября.

Причиной такого прогноза метеоролог назвал летний антициклон, из-за которого деятельный слой Черного моря прогрелся лучшего обычного.

«Солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря», — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.

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