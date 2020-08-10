Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?

|
Карина Бернтгольц
263

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как долго на черноморских курортах сохранится теплая погода.

Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Погода

Купаться и загорать на курортах Черного моря россияне смогут весь сентябрь. Такой прогноз на начало осени дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в этом году бархатный сезон на юге страны, скорее всего, продлится дольше обычного. В среднем он продолжается до третьей декады сентября, однако ожидается, что в 2020 году он сможет продлиться дольше минимум на десять дней — до середины октября.

Причиной такого прогноза метеоролог назвал летний антициклон, из-за которого деятельный слой Черного моря прогрелся лучшего обычного.

«Солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря», — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится погода в европейской части России на следующей неделе.

Тема:
Погода
10 авг
Когда в российских регионах ожидается похолодание?
9 авг
На Сахалине появилась «уникальная» достопримечательность — «писающий Эйнштейн»
8 авг
День Ермолая Никомедийского: что можно и что нельзя делать 8 августа
8 авг
Синоптики подсказали, где сейчас лучше всего купаться на Черном море
7 авг
Тайфун обрушил мощные дожди на Дальний Восток — видео
7 авг
Горящую Якутию спасут проливные дожди. Когда ждать?
7 авг
Мощные ливни и ураган: стихия «порезвилась» в нескольких российских регионах — видео
7 авг
Анна Летняя. Почему 7 августа хорошо играть свадьбу и есть картошку?
6 авг
Пожары, тайфуны, снегопады: Землю продолжают атаковать природные катаклизмы
5 авг
Непогода в России: ливни затопили дороги, а сильный ветер снес остановки

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:11
Коронавирус и онкология: Какие еще опасности несет кальян?
4:52
Видео: Самойлова с маленькой дочкой станцевала тверк на камеру
4:30
Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?
4:19
«Девочка — лето»: Ходченкова снялась без мейкапа с зубной щеткой в волосах
3:53
Кто из россиян может рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной?
3:36
Какую пенсию россияне считают подходящей для достойной старости?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок