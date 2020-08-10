Бархатный сезон: Когда в этом году россиянам стоит ехать на море?
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, как долго на черноморских курортах сохранится теплая погода.
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
Купаться и загорать на курортах Черного моря россияне смогут весь сентябрь. Такой прогноз на начало осени дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в этом году бархатный сезон на юге страны, скорее всего, продлится дольше обычного. В среднем он продолжается до третьей декады сентября, однако ожидается, что в 2020 году он сможет продлиться дольше минимум на десять дней — до середины октября.
Причиной такого прогноза метеоролог назвал летний антициклон, из-за которого деятельный слой Черного моря прогрелся лучшего обычного.
«Солнечная энергия поступала в нижние слои, поэтому накоплена большая энергия в деятельном слое Черного моря», — пояснил Вильфанд в беседе с ТАСС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится погода в европейской части России на следующей неделе.
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