Фантастический вечер и романтичный поцелуй: Как Бузова и Манукян отметили годовщину

Телеведущая и певица Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян отметили 14 месяц с начала отношений. По этому поводу влюбленные устроили романтический вечер, кадрами с которого светская львица поделилась в Instagram. Как видно на сторис, музыканты побаловали себя роскошным ужином. А блогер подготовил для поп-дивы настоящий сюрприз: он украсил квартиру изумительными цветами и шарами в виде сердец. Такой подарок мог бы растопить сердце любой девушки.

На своей странице в соцсети Бузова поделилась трогательным фото. На нем звезда окружена цветами и воздушными шарами, подаренными бойфрендом Давидом Манукяном к романтическому празднику.

«Как хочется вот так всегда искренне улыбаться и просто радоваться сюрпризам, цветам, проводить прекрасный вечер с любимым мужчиной. Жить настоящим моментом. Всем любви, ведь этим миром правит именно она», — подписала фото Бузова.

«Любимая девочка», — прокомментировал пост Дава.

Instagram @buzova86

Не так давно влюбленные устроили роскошный прием в честь годовщины их любви, которую отмечали в Москве, а потом в Сочи. Но, несмотря на теплые поздравления друг друга, слухи о проблемах в отношениях пары не утихают. Светские обозреватели гадают, почему Ольга удаляла фотографии с Манукяном из социальных сетей, а известные экстрасенсы строят предположения о скором расставании пары, в которой, по их словам, нет искренних чувств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким трудом дается Бузовой участие в проекте «Ледниковый период». Ведущая поделилась, что начинать катание на коньках с нуля невероятно сложно. К тому же тяжелые нагрузки пробудили старые проблемы со здоровьем, из-за чего Ольге грозит операция.