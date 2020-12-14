Пластический хирург объяснил, как можно было спасти от смерти Легкоступову
Хирург Владимир Плахотин считает, что все обвинения в адрес мужа певицы Юрия Фирсова — не справедливы.
Фото: Instagram @legkostupovavalentina
Пластический хирург певицы Валентины Легкоступовой Владимир Плахотин рассказал, почему, по его мнению, умерла артистка, и как можно было избежать трагедии. Он заявил, что если бы дочь погибшей Анетта Бриль отвезла звезду в хорошую клинику с нужным диагностическим оборудованием, то врачи отнеслись бы серьезнее к травме от падения накануне ночью.
«В день происшедшего инцидента Анетта повезла Юрия и Валентину в городской наркологический диспансер. Как правило, туда отвозят наркоманов, алкоголиков и прочих людей с низкой социальной ответственностью буквально со всей Москвы. Там соответствующий контингент и лечение», — сказал Плахотин.
Хирург поведал, что в роковой день супруг Легкоступовой яхтсмен Юрий Фирсов предупреждал персонал больницы об ушибе женщины и спрашивал, могут ли они проверить ее состояние. Но в ответ получил отказ, так как медучреждение не было оснащено специальной техникой.
«В этой наркологической клинике им ответили: „Извините, но аппарата нет“. У них не было ни МРТ, ни рентгена, ничего, чтобы понять серьезность травмы Валентины», — отметил Плахотин.
Владимир также встал на защиту Фирсова, которого подозревают в причастности к смерти Легкоступовой. Он заверил, что муж обожал певицу, был щедр и не имел никаких финансовых мотивов в их отношениях.
«Все случившееся стало для меня настоящим шоком, поэтому я и защищал Юру. Он необычный человек — романтик, капитан, человек моря. Юрий боготворил Валентину и не мог тронуть ее даже пальцем. Это просто невозможно… В передаче говорили, что Юрий хотел обобрать ее, но это совершеннейшая глупость. Так говорят мелкие, жадные и бездушные люди. И кстати, все пластические операции оплатил Юра. Корысти с его стороны не было и не могло быть», — цитирует доктора Тeleprogramma.pro.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Бриль нашла мать и ее избранника дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день подряд. В наркологии состояние певицы резко ухудшилось. Фирсов незадолго до этого сбежал из клиники.
Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни артистки. Вдовец свою причастность отрицает.
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