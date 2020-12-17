«Не очень получилось»: фанаты не оценили хит Пугачевой в исполнении Бузовой
Ольга Бузова и Филипп Киркоров показали спонтанный кавер на песню «Сильная женщина», чем удивили и смутили поклонников.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова и Филипп Киркоров представили публике свою версию хита Аллы Пугачевой «Сильная женщина». Видео, на котором запечатлен неожиданный кавер, вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети.
Знаменитости крепко дружат: музыкант не раз говорил, что восхищен трудолюбием своей коллеги. Он также отмечал, что в начале карьеры, как и Бузова, терпел нападки хейтеров, которые просто завидовали успеху и популярности. Бытует мнение, что Киркоров записал трек с рэпером Давой только из-за симпатии к его возлюбленной.
В ролике король российской поп-эстрады и стремящаяся к подобному званию звезда реалити-шоу «Дом-2» сидят за столом, на котором стоят три стопки стаканчиков, смеются и поют одну из самых известных песен Примадонны. Но в отличие от Филиппа, Ольга не очень хорошо владеет текстом, сбивается и всячески выдает неподготовленность к исполнению. И даже роскошное алое платье и сногсшибательный макияж не спасают ситуацию — зрители недовольны.
Среди верных фанатов нашлись и те, кто был в восторге от выбора композиции.
«Где Бузова, а где Пугачева. Тут даже сравнивать глупо»;
«Не очень получилось. Ольга не знает слов песни, из-за чего выглядит глупо»;
«Оля — молодец! Она тоже сильная женщина, и ей подходит эта песня», — цитирует комментаторов Starhit.ru.
Не менее противоречивой публике показалась пародия телеведущей на рэпера Моргенштерна. В интернете появилось видео, на котором певица трясет всеми частями тела, пытаясь изобразить популярного артиста, и бормочет странные слова, не все из которых подлежат публикации. Завершается «композиция» выкриками: «колбаса и сыр». Пользователи сети даже призывали найти для этого случая подходящего специалиста, экзорциста, например.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян, которые, по слухам, скоро должны пожениться, проведут новогодние праздники.
- 17 дек
- «Я была в шоке»: Визажистка с ужасом вспоминает о пьяных выходках Бузовой
- 17 дек
- Дава «протер» Бузову средством для плоских поверхностей, певица нашла, как ответить
- 16 дек
- «Сейчас только неприятное»: Ольга Бузова рассказала о ремонте в квартире
- 16 дек
- «Колбаса и сыр»: трясущая телом Бузова расшифровала, о чем поет Моргенштерн
- 16 дек
- Победа Кузьминой и Энберта на «Ледниковом периоде» привела к хейту Бузовой
- 15 дек
- Нереальный Новый год: Манукян и Бузова отметят праздник не в России
- 14 дек
- «Maybach и шубу из рыси!» — Бузова рассказала о мечтах на Новый год
- 14 дек
- «Контракт есть 100%»: звезда «Дома-2» назвала роман Бузовой и Давы «фальшивым»
- 13 дек
- «Бузову не хочет убить только ленивый»: Исинбаева о прокате звезды в «Ледниковом периоде»
- 12 дек
- Почему Бузова скорее всего проиграла в «Ледниковом периоде» — мнение фигуристки
Читайте также
80%
-0.44 89.29
-0.03
Нашли ошибку?