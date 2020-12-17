«Не очень получилось»: фанаты не оценили хит Пугачевой в исполнении Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова и Филипп Киркоров представили публике свою версию хита Аллы Пугачевой «Сильная женщина». Видео, на котором запечатлен неожиданный кавер, вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети.

Знаменитости крепко дружат: музыкант не раз говорил, что восхищен трудолюбием своей коллеги. Он также отмечал, что в начале карьеры, как и Бузова, терпел нападки хейтеров, которые просто завидовали успеху и популярности. Бытует мнение, что Киркоров записал трек с рэпером Давой только из-за симпатии к его возлюбленной.

В ролике король российской поп-эстрады и стремящаяся к подобному званию звезда реалити-шоу «Дом-2» сидят за столом, на котором стоят три стопки стаканчиков, смеются и поют одну из самых известных песен Примадонны. Но в отличие от Филиппа, Ольга не очень хорошо владеет текстом, сбивается и всячески выдает неподготовленность к исполнению. И даже роскошное алое платье и сногсшибательный макияж не спасают ситуацию — зрители недовольны.

Instagram @buzova86

Среди верных фанатов нашлись и те, кто был в восторге от выбора композиции.

«Где Бузова, а где Пугачева. Тут даже сравнивать глупо»;

«Не очень получилось. Ольга не знает слов песни, из-за чего выглядит глупо»;

«Оля — молодец! Она тоже сильная женщина, и ей подходит эта песня», — цитирует комментаторов Starhit.ru.

Не менее противоречивой публике показалась пародия телеведущей на рэпера Моргенштерна. В интернете появилось видео, на котором певица трясет всеми частями тела, пытаясь изобразить популярного артиста, и бормочет странные слова, не все из которых подлежат публикации. Завершается «композиция» выкриками: «колбаса и сыр». Пользователи сети даже призывали найти для этого случая подходящего специалиста, экзорциста, например.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян, которые, по слухам, скоро должны пожениться, проведут новогодние праздники.