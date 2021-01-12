Популярная певица, телеведущая и звезда «Дома-2» Ольга Бузова подверглась атаке хейтеров, которым пришлись не по нраву… ее ягодицы. Знаменитости не привыкать к критике, но в этот раз осуждающие комментарии под фото в Instagram были очень настойчивыми.

Ольга вместе с рэпером Давидом Манукяном отдыхает на Мальдивах. Возлюбленные отметили личную дату — 17 месяцев вместе, они наслаждаются солнцем, теплым морем и друг другом. Бузова и Дава даже устроили свадебную церемонию на пляже, что стало неожиданностью для фанатов. В поездку Бузова взяла много роскошных купальников и, судя по частоте публикаций в социальных сетях, торопится показать их все публике.

«Доброе утро. С восьми утра просыпалась, чтобы не пропустить ни минуты последних дней отдыха… Но всю ночь и целое утро лил дождь. В итоге встали в 11, по классике. Идем есть пиццу и спагетти. Похудею в Москве», — написала Ольга под очередным фото в бикини.

Instagram @buzova86

Но подписчики заинтересовались не планами звезды, а ее фигурой. Заметно похудевшая Бузова заставила сочувствующих поклонников беспокоиться о ее здоровье, а самые беспощадные фолловеры принялись критиковать неупругие, на их взгляд формы.

«Скорее бы закончился (отпуск Бузовой — Прим. ред.), а то каждый день лицезреть вашу попу… Извините… Не очень»;

«Выглядит, как жертва концлагеря»;

«Чему там худеть, там подтягивать надо, повисшая вся»;

«Что с вашими ягодицами? Все обвисли»;

«Похудела-то да, а локти как висят, кожа, белка не хватает этому организму»;

«Ужас. Что вообще с попой случилось?»

«Почему так дрябло?»

«Оля, очень худая стала, страшно стало, поправляйся», — не унимаются комментаторы.

Бузова на едкие замечания не ответила. Вероятно, привыкшая к активному обсуждению каждого сантиметра своего тела звезда не стала оправдываться и позволила себе насладиться последними днями экзотического отдыха. Кроме того, Ольга ценит свою индивидуальность. Как говорила она в одном из постов: «Если я буду такой, как все, то кто же будет такой, как я?».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известная сваха и ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова не признала свадьбу звезды «Дома-2» Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна законной. Она заметила, что пока у возлюбленных нет в паспорте «официального» штампа, их брак можно называть фиктивным.