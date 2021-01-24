Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, расставшаяся на днях с возлюбленным Давидом Манукяном, опубликовала в разделе Instagram-сторис трогательное видео о том, как засыпает в обнимку с плюшевым медвежонком.

На руке знаменитости в этот момент сиял бриллиантами браслет от Cartier за четыре миллиона рублей, который подарил ей экс-бойфренд во время совместного отпуска на Мальдивах.

Поющая ведущая и рэпер Дава разошлись громко и скандально. Спустя сутки после празднования 35-летия Ольга обратилась к подписчикам в социальных сетях с неожиданным заявлением — звездной пары больше нет. Более того, певица обвинила бывшего возлюбленного в побоях, издевательствах и изменах с девушками легкого поведения, а позже призвала своих фанатов блокировать Манукяна в сети.

Призыв был воспринят публикой неоднозначно, многим показалось, что на видео Ольга пьяна. Мама Давы решила защитить сына от серьезных обвинений и назвала несостоявшуюся невестку алкоголичкой. Фанаты Бузовой вступились за нее так, что Анне Манукян пришлось закрыть комментарии в своем микроблоге.

Instagram @buzova86

Давид комментировать сложившуюся ситуацию отказался. Он сообщил поклонникам, что все силы отдает участию в проекте «Танцы со звездами» и надеется на понимание и поддержку публики в трудной ситуации.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение бывшего коллеги Ольги Бузовой по «Дому-2» Степана Меньщикова о причинах расставания ведущей с Манукяном.