Бузова показала, кого обнимает по ночам после расставания с Давой — видео
Ролик, снятый в постели, звезда «Дома-2» опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова, расставшаяся на днях с возлюбленным Давидом Манукяном, опубликовала в разделе Instagram-сторис трогательное видео о том, как засыпает в обнимку с плюшевым медвежонком.
На руке знаменитости в этот момент сиял бриллиантами браслет от Cartier за четыре миллиона рублей, который подарил ей экс-бойфренд во время совместного отпуска на Мальдивах.
Поющая ведущая и рэпер Дава разошлись громко и скандально. Спустя сутки после празднования 35-летия Ольга обратилась к подписчикам в социальных сетях с неожиданным заявлением — звездной пары больше нет. Более того, певица обвинила бывшего возлюбленного в побоях, издевательствах и изменах с девушками легкого поведения, а позже призвала своих фанатов блокировать Манукяна в сети.
Призыв был воспринят публикой неоднозначно, многим показалось, что на видео Ольга пьяна. Мама Давы решила защитить сына от серьезных обвинений и назвала несостоявшуюся невестку алкоголичкой. Фанаты Бузовой вступились за нее так, что Анне Манукян пришлось закрыть комментарии в своем микроблоге.
Давид комментировать сложившуюся ситуацию отказался. Он сообщил поклонникам, что все силы отдает участию в проекте «Танцы со звездами» и надеется на понимание и поддержку публики в трудной ситуации.
Ранее 5-tv.ru публиковал мнение бывшего коллеги Ольги Бузовой по «Дому-2» Степана Меньщикова о причинах расставания ведущей с Манукяном.
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