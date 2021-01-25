«Не было мыслей уводить»: подруга Манукяна о его расставании с Бузовой
О расставании с блогером звезда «Дома-2» объявила 22 января спустя несколько дней после «свадьбы» на Мальдивах.
Фото: instagram.com @dariia_palyey_1
Девушка, которую многие в сети уже считают причастной к расставанию поющей телеведущей Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна, который более известен под псевдонимом Дава, впервые прокомментировала ситуацию. 23-летняя танцовщица Дарья Палей — партнерша рэпера по проекту «Танцы со звездами» рассказала, что она со своей стороны думает о произошедшем.
«У меня не было никаких мыслей кого-то уводить. Я пришла на проект танцевать и получать удовольствие. Рада, что мы вместе выступаем. Дава просто великолепен! Как партнер», — пошутила она в последнем выпуске шоу.
Дарья Палей напомнила, что она давно замужем. Кроме того, у них с супругом Алексеем Сильде есть годовалая дочь Николь. Супруги в ней души не чают.
Оправдываться за несуществующий роман пришлось не только Дарье. Ранее сам Давид Манукян впервые прокомментировал свой разрыв с Бузовой. Он назвал это «пройденным этапом» и отказался прояснить момент с обвинениями в домашнем насилии. Намеки на это давала Бузова в день их расставания.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гарик Харламов и Павел Воля предрекли расставание Ольги Бузовой и Давы.
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