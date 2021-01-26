Коварный разлучник! Барецкий рассказал, из-за кого расстались Бузова и Манукян
Скандальный шоумен считает, что поющая телеведущая правильно поступила, сделав выбор не в пользу рэпера.
Фото: Instagram @dava_m
Писатель и режиссер Стас Барецкий заявил, что именно он стал истинной причиной разрыва Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном. Барецкий утверждает, что популярная инстадива и телеведущая давно положила на него глаз, более того, ранее они уже «позажигали».
«Разрыв между Ольгой и этим Манукяном произошел из-за меня. Я уже давно говорил, что этот балбес недостоин Бузовой и тупо пиарится на ее имени. Видимо, она меня послушала, что и неудивительно: у нас с Олей „было“ уже давно, еще в то время, когда она была обычной участницей в „Доме-2“. „Позажигали“ с ней немного, был такой своего рода романчик», — цитирует Барецкого ФАН.
Эпатажный шоумен также признался, что Бузова через Ксению Собчак неоднократно приглашала его на телестройку для создания с ней пары.
«Но не сложилось, и с тех пор у Оли фрустрация от нереализованной потребности в моей любви. Она хочет меня до сих пор!» — не сомневается Барецкий.
При этом у Бузовой есть серьезная соперница в борьбе за его внимание, утверждает шоумен. Он убежден, что в его «мужскую силу» якобы влюблена никто иная, как продюсер, жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская.
«Я просто банки пивные рвал, пока выступал с группой „Ленинград“ на различных сценах. Поэтому был любимцем у женской публики, особенно у дам постарше. Рудковской вообще уже 46 лет, так что она пялилась на меня, не переставая. Это и неудивительно: Плющенко — сбитый летчик, фигурист с поломанной спиной, да кому он уже такой нужен?! Сидит там у себя в инвалидной коляске в коматозе, нянечка ему подгузники меняет. А Яне нужен настоящий мужик, самец! Вот она и запала на меня», — заявил Барецкий.
Режиссер признался, что одно время даже рассматривал возможность романтических отношений с одной из дам, причем больше склонялся к варианту с Бузовой. Однако теперь и она, и Рудковская ему неприятны в силу их возраста.
«Одной 35, а другой вообще 46. Немного не то, что мне надо. Так что я хочу обратиться к ним обеим: девчонки, блин, успокойтесь уже, хватит глотки рвать за меня, все равно ничего не добьетесь», — сказал Барецкий.
Шоумен также высказал сомнение, что Бузова или Рудковская смогут подарить ему здоровое потомство, о котором он мечтает.
«Тем более что у Рудковской уже есть дети — не исключено, что от меня, поскольку было у нас с ней пару раз», — добавил Барецкий.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Бузова призналась, что с трудом переживает разрыв с Давой.
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