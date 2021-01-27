«Стал промывать мозги»: экс-девушка Давы пожаловалась на его обращение с ней

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Анастасия Шадская
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До встречи с Ольгой Бузовой рэпер встречался с танцовщицей Валерией Агикьян.

«Стал промывать мозги»: экс-девушка Давы пожаловалась на его обращение с ней

Фото: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Экс-девушка рэпера Давида Манукяна — Валерия Агикьян — пожаловалась на его обращение с ней в период их отношений. Девушка призналась, что испытывала сильное психологическое давление со стороны возлюбленного.

В то время Валерию и Даву объединяла не только любовь, но и общая страсть — бальные танцы. Однако со временем будущий музыкант начал уговаривать ее все бросить и стать домохозяйкой.

«Он стал промывать мне мозги, мол, танцы — это разврат, политика, что я не добьюсь никаких результатов, не смогу заработать денег. Я решила, что от такого человека надо бежать, если он говорит, что я ничего не смогу и успеха не достойна», — рассказала Валерия телеканалу «Москва24».

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Дава неоднократно рассказывал в интервью, что когда-то сильно разочаровался в бывшей девушке. Якобы он узнал, что она пыталась на него давить ради собственной победы на соревнованиях. Пара рассталась, а рэпер продолжал вспоминать Валерию даже после начала романа с Бузовой. Это вызвало у бывшей девушки удивление и отторжение.

«Он пытается проехаться на образе страдальца, как-то задеть меня и опорочить мое имя. Я никогда не воспринимала его как конкурента, поскольку мы никогда их паре не проигрывали. У меня нет обид на Давида, — пояснила танцовщица. — Ощущение, что он остался в переходном возрасте, либо пытается заработать себе рейтинг, подписчиков».

22 января стало известно о расставании Ольги Бузовой и Давы. Это случилось всего через два дня после ее 35-го дня рождения. Девушка эмоционально сообщила поклонникам о разрыве и пожаловалась на измены и домашнее насилие со стороны возлюбленного.

Сам Давид на эту тему с прессой не говорит. Он сосредоточился на репетициях к шоу «Танцы со звездами». А вот Анна Манукян всячески защищает сына в соцсетях и прессе. Мать Давы даже пожаловалась на травлю со стороны фанатов Бузовой.

Доподлинно неизвестно, что стало причиной расставания Бузовой и Давы. Так что по сети гуляет теория, что их отношения были лишь контрактом, а теперь пара отыгрывает расставание и хайпует на этой теме ради новых подписчиков в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Барецкий рассказал, из-за кого расстались Бузова и Манукян.

Тема:
Ольга Бузова
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