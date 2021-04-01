Пранки и хайп: кто хочет попиариться на массовом ДТП с Эдвардом Билом?

Массовое ДТП в центре Москвы с участием пяти автомобилей, в результате которого женщина оказалась в реанимации, могло произойти из-за первоапрельского пранка. Дело в том, что вероятным виновником аварии считают блогера Эдварда Била, который прославился в сети как любитель опасных розыгрышей, причем за ним числятся многочисленные штрафы.

Вероятно, теперь многие захотят похайпить на громком инциденте — по сообщениям СМИ, в дело могут вступить известные адвокаты — Александр Добровинский и Эльман Пашаев. Оба они в прошлом году участвовали в судебном процессе над актером Михаилом Ефремовым, по вине которого погиб водитель Сергей Захаров. Свое мнение насчет случившегося не забыли высказать и знакомые с Эдвардом Билом медийные персонажи — блогер-боец Артем Тарасов и напарник по пранкам Макс Кинг.

«Мне позвонили журналисты и спросили: если ко мне обратятся, готов ли я представлять интересы потерпевших? Я сказал, что да, я как всегда готов абсолютно бесплатно представлять интересы потерпевших. Меня так воспитывали. Я считаю что людям в горе нужно протянуть руку помощи», — не исключил участие в деле Добровинский в интервью 5-tv.ru.

При этом он не захотел никак комментировать возможность снова увидеться с Пашаевым на процессе об аварии со знаменитостями. Скандально известный адвокат сообщил, что мог бы защищать Эдварда Била.

«Если ко мне обратятся, я готов поработать по этому делу с блогером. Но я не буду, как Добровинский, сам бегать за фигурантами резонансных дел и предлагать им свои услуги. У нормального адвоката на такие глупости и времени-то нет», — заявил Пашаев в интервью сайту KP.RU.

Аварию, в которой пострадали пять автомобилей, спровоцировал водитель синей Audi. Серьезные травмы получила женщина на Volkswagen — сейчас она в реанимации. При этом машина, из-за которой произошло массовое ДТП, с начала года более 400 раз нарушала скоростной режим, но штрафы не были выписаны, так как авто ездило под липовыми номерами.

Боец MMA и блогер Артем Тарасов, знакомый с Билом, рассказал 5-tv.ru, что тот в последнее время стал снимать розыгрыши намного безобиднее, чем раньше, и в целом характеризует его как хорошего человека.

«Это раньше у него были жесткие пранки. Он давно уже снимает смешные, добрые. Жестких нет. Он уже не просто пранкер, топовый блогер, который участвует во многих штуках, нормальный парень», — пояснил спортсмен.

При этом Тарасов в курсе того, что приятель довольно часто попадает в ДТП — даже когда не снимает ролики. Но считает, что не всегда Эдвард является их виновником.

На место происшествия прибыл друг Била — блогер Макс Кинг. Оказалось, что машина принадлежит ему, а авто было во временном пользовании у Эдварда.

«Я не видел его. Собственно, поэтому и приехал, чтобы увидеть, что тут произошло», — заявил он 5-tv.ru.

Как писал 5-tv.ru ранее, товарищи похожи внешне и любят вместе устраивать и записывать на видео различные пранки. Некоторые очевидцы аварии изначально перепутали Кинга с Билом. У обоих молодых людей в соцсетях есть фото за рулем именно этой синей Audi. Возможно, блогеры решили устроить очередной розыгрыш.