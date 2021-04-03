Эдварда Била отпустили из зала суда после рассмотрения дела о крупном ДТП

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Георгий Иванов
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Знаменитый блогер разъезжал на чужой иномарке с подложными номерами.

Фото, видео: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Суд отказался брать под арест блогера Эдварда Била, устроившего страшное ДТП. В качестве меры пресечения ему избрали запрет на определенные действия до 1 июня. Такое решение огласил судья во время заседания в Тверском суде. Оно означает, что блогер вскоре сможет отправиться домой.

Следствие просило суд избрать блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. Речь идет о запрете покидать жилище, общаться без письменного разрешения следователя с участниками уголовного дела, отправлять и получать письма, пользоваться мобильной связью и интернетом (за исключением вызова экстренных служб), посещать массовые мероприятия, а также управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный блогер Эдвард Бил стал участником крупного ДТП, которое произошло 1 апреля в центре Москвы. По версии следствия, Audi, которой управлял пранкер, на скорости вылетела на встречную полосу и протаранила легковой автомобиль. От удара машину отбросило в соседний ряд, а после иномарка блогера столкнулась еще с тремя авто.

Как сообщили в Департаменте транспорта столицы, Audi, за рулем которой был Эдвард Бил, была снята с учета, она имела подложные номера, а владельцем машины оказался другой блогер Макс Кинг. Более того, на авто числились не менее 400 нарушений ПДД.

Чтобы избежать ответственности, пранкер к приезду правоохранителей пересел с водительского сидения на пассажирское, хотя в последствие сознался, что именно он был за рулем иномарки. Любопытно, что авария произошла всего в нескольких метрах от места смертельного ДТП, виновником которого стал актер Михаил Ефремов. Только блогер в отличие от артиста был трезв — экспертиза не обнаружила в его крови следов алкоголя или наркотиков.

В результате аварии сильно пострадала женщина, в тяжелом состоянии она была доставлена в реанимационное отделение НИИ им. Склифосовского. Сам Эдвард Бил серьезных повреждений не получил.

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