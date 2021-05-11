«Пугает эта мысль»: школьник о том, что его чудом спасло от гибели при стрельбе в Казани
В результате страшного инцидента в столице Татарстана погибли десять человек.
Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба НАК; 5-tv.ru
Ученик школы в Казани, где утром 11 мая произошла стрельба, рассказал 5-tv.ru, что ему удалось избежать трагедии. По словам ученика, утром он находился в образовательном учреждении, но до начала первого урока уехал с одноклассниками.
«Во время всего этого меня в школе не было. Мальчики из десятых класса уехали в 110-й лицей, там военные сборы были. Я среди них был», — заявил он.
Подросток также уточнил, что был знаком с учениками восьмого класса, среди которых могут быть погибшие во время инцидента. Юноша признался, что ему тяжело смотреть на кадры, на которых запечатлены последствия инцидента.
«Меня пугает эта мысль… Начиная с восьмого класса, со всеми знаком. Когда я смотрел на эту фотку, не мог понять, знаю я этих детей. Смотреть туда я не мог», — отметил он.
Хронология трагедии в казанской школе
Трагический инцидент случился 11 мая. В 9:28 молодой человек зашел в школу и взорвал самодельное устройство. В этот момент сторож нажал тревожную кнопку, а проходивший мимо мужчина вызвал полицию. Через три с половиной минуты прибыла Росгвардия, а затем наряд ППС. Стражи порядка задержали нападавшего, но к тому времени он уже успел расстрелять нескольких человек. Личность задержанного установлена — им оказался 19-летний Ильназ Галевиев, который учился в этой школе.
На данный момент известно о десятерых погибших, из них восемь — дети. Двое несовершеннолетних разбились при падении с третьего этажа, шестеро скончались в классе. Из двоих скончавшихся взрослых известно пока имя одной учительницы — Алина Федоровичева. Личность второго взрослого пока неизвестна. Медиками госпитализирован 31 человек, включая 26 детей. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семеро в тяжелом.
Власти Татарстана объявили в регионе траур. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия в стране.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса, на котором задержанный после стрельбы в казанской школе заявил, что осознал себя богом.
- 11 мая
- В Казань отправились специалисты по огнестрельным ранениям
- 11 мая
- «Шок»: учитель казанской школы рассказал, были ли предпосылки трагедии
- 11 мая
- Казанская школа, где случилась стрельба, отказалась от охраны в 2019 году
- 11 мая
- Три минуты 30 секунд: хроника стрельбы в школе Казани
- 11 мая
- «Я осознал себя богом!» — видео допроса подозреваемого в стрельбе в школе Казани
- 11 мая
- В тихом омуте: что известно о подозреваемом в стрельбе в школе Казани?
- 11 мая
- Десятки патронов и пафосная экипировка: эксклюзивные фото из школы Казани
- 11 мая
- Мишустин почтил память жертв перестрелки в школе Казани минутой молчания
- 11 мая
- «С третьего этажа падают 8-классники» — школьница о том, как спасалась от стрельбы в Казани
- 11 мая
- Мурашко и Кравцов вылетят в Казань спецбортом МЧС для эвакуации пострадавших в школе
Читайте также
24%
0.02 90.00
0.49
Нашли ошибку?