«Пугает эта мысль»: школьник о том, что его чудом спасло от гибели при стрельбе в Казани

Ученик школы в Казани, где утром 11 мая произошла стрельба, рассказал 5-tv.ru, что ему удалось избежать трагедии. По словам ученика, утром он находился в образовательном учреждении, но до начала первого урока уехал с одноклассниками.

«Во время всего этого меня в школе не было. Мальчики из десятых класса уехали в 110-й лицей, там военные сборы были. Я среди них был», — заявил он.

Подросток также уточнил, что был знаком с учениками восьмого класса, среди которых могут быть погибшие во время инцидента. Юноша признался, что ему тяжело смотреть на кадры, на которых запечатлены последствия инцидента.

«Меня пугает эта мысль… Начиная с восьмого класса, со всеми знаком. Когда я смотрел на эту фотку, не мог понять, знаю я этих детей. Смотреть туда я не мог», — отметил он.

Хронология трагедии в казанской школе

Трагический инцидент случился 11 мая. В 9:28 молодой человек зашел в школу и взорвал самодельное устройство. В этот момент сторож нажал тревожную кнопку, а проходивший мимо мужчина вызвал полицию. Через три с половиной минуты прибыла Росгвардия, а затем наряд ППС. Стражи порядка задержали нападавшего, но к тому времени он уже успел расстрелять нескольких человек. Личность задержанного установлена — им оказался 19-летний Ильназ Галевиев, который учился в этой школе.

На данный момент известно о десятерых погибших, из них восемь — дети. Двое несовершеннолетних разбились при падении с третьего этажа, шестеро скончались в классе. Из двоих скончавшихся взрослых известно пока имя одной учительницы — Алина Федоровичева. Личность второго взрослого пока неизвестна. Медиками госпитализирован 31 человек, включая 26 детей. Один ребенок пребывает в крайне тяжелом состоянии, еще семеро в тяжелом.

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Ранее 5-tv.ru публиковал видео допроса, на котором задержанный после стрельбы в казанской школе заявил, что осознал себя богом.