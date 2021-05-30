«Мне 35 лет, и я — дура»: Бузова шокировала жителей Волгограда на концерте — видео
Поющую телеведущую заподозрили в злоупотреблении алкоголем: во время мероприятия она вела себя крайне развязно.
Фото, видео: Instagram @buzova86, @itismanizha, @15newpencils, @love___tv_
Поющая телеведущая Ольга Бузова вновь оказалась в центре скандала. Любимица миллионов так странно вела себя на концерте в Волгограде, что ее заподозрили в алкоголизме. Видео с мероприятия уже появилось в социальных сетях.
На представленных кадрах отчетливо видно, что молодая артистка ведет себя крайне раскованно. Она управляет публикой, крича лозунги, исполняет откровенные танцы и обсуждает личные темы.
Впрочем, в начале концерта о грандиозном «шоу» Бузовой никто и не подозревал. Артистка вела себя достаточно скромно и даже зареклась «молчать».
«Тссс… Волгоград, привет! Сказать, что я рада всех видеть — не сказать ничего. Знаете, иногда лучше молчать, и сегодня, пожалуй, я помолчу», — заявила певица и тут же нарушила свое обещание.
Прямо во время исполнения песен она призывала девушек мстить тем ухажерам, которые изменяют. Так же она «каталась» на руках у молодого человека и сетовала на проблемы в своей личной жизни. Звезда спрашивала совета, «где взять хорошего, заботливого мужчину» и громко смеялась. А завершилось ее выступление громким признанием.
«Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я — дура», — сказала Ольга и едва не разрыдалась.
Многие поклонники артистки не поняли таких заявлений. Они предположили, что на концерте Бузова была «явно не в себе» и, возможно, даже сильно пьяна.
«Опять под „синькой“ и „кокосом“? Ничего удивительного… Дно»;
«Блин, даже по разговору бухая…»;
«Что за деньги не сделаешь. Так позориться на всю страну. Мир сошел с ума», — возмущались фолловеры артистки.
Впрочем, сама Ольга Бузова пока никак не комментировала произошедшее. Возможно, неожиданные откровения были частью сценария ее грандиозного выступления.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова отреагировала на назначение своего бывшего возлюбленного — рэпера Давида Манукяна — на должность ведущего проекта «Дом-2».
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