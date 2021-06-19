Футболисты оценили влияние Ольги Бузовой на сборную России
Спортсмены открещиваются от вклада поющей ведущей в настрой национальной команды.
Фото, видео: www.globallookpress / Ôðîëîâ Ìèõàèë; 5-tv.ru
Невероятно талантливая абсолютно во всем Ольга Бузова после разгромного поражения сборной России от команды Бельгии дала подопечным Станислава Черчесова несколько советов по игре и выступила с добрым напутствием. Надо сказать, что ее мотивационные речи сработали куда лучше, чем работа профессионального коуча, психолога и всего тренерского штаба: после выступления Бузовой россияне одолели сборную Финляндии и сохранили шансы на выход из группы на Чемпионате Европы по футболу.
Однако сами футболисты не спешат признавать заслуги певицы, телеведущей, инстадивы и актрисы МХАТа. По их словам, они всего добились сами безо всяких там напутствий со стороны звезд шоу-бизнеса.
«Значения ее словам не придал, поскольку есть своя личная внутренняя мотивация, есть тренеры, которые поддерживают хороший настрой. У нас в коллективе ведется внутренняя работа, факторы из вне не влияют», — отрекся нападающий Антон Заболотный.
Его коллега соратник по сборной полузащитник Далер Кузяев вообще поступил, словно неизвестный член Союза писателей СССР, который по легенде 1958 году, желая проявить свою лояльность к власти и принять участие в разгроме Бориса Пастернака, лизоблюдствовал на собрании с фразой «Я не читал, но осуждаю».
«Признаться, не читал, что она говорила, только знаю, что она какую-то речь выдала в поддержку нашей сборной. Но это никак не повлияло на нас. На нас лежит большая ответственность, мы хотим ее оправдать. И нам все равно, что там говорят посторонние от футбола люди», — заявил игрок в ходе общения с журналистами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поющая ведущая Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев устроили скандал во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ».
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