Футболисты оценили влияние Ольги Бузовой на сборную России

Невероятно талантливая абсолютно во всем Ольга Бузова после разгромного поражения сборной России от команды Бельгии дала подопечным Станислава Черчесова несколько советов по игре и выступила с добрым напутствием. Надо сказать, что ее мотивационные речи сработали куда лучше, чем работа профессионального коуча, психолога и всего тренерского штаба: после выступления Бузовой россияне одолели сборную Финляндии и сохранили шансы на выход из группы на Чемпионате Европы по футболу.

Однако сами футболисты не спешат признавать заслуги певицы, телеведущей, инстадивы и актрисы МХАТа. По их словам, они всего добились сами безо всяких там напутствий со стороны звезд шоу-бизнеса.

«Значения ее словам не придал, поскольку есть своя личная внутренняя мотивация, есть тренеры, которые поддерживают хороший настрой. У нас в коллективе ведется внутренняя работа, факторы из вне не влияют», — отрекся нападающий Антон Заболотный.

Его коллега соратник по сборной полузащитник Далер Кузяев вообще поступил, словно неизвестный член Союза писателей СССР, который по легенде 1958 году, желая проявить свою лояльность к власти и принять участие в разгроме Бориса Пастернака, лизоблюдствовал на собрании с фразой «Я не читал, но осуждаю».

«Признаться, не читал, что она говорила, только знаю, что она какую-то речь выдала в поддержку нашей сборной. Но это никак не повлияло на нас. На нас лежит большая ответственность, мы хотим ее оправдать. И нам все равно, что там говорят посторонние от футбола люди», — заявил игрок в ходе общения с журналистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поющая ведущая Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев устроили скандал во время прямого эфира на телеканале «Матч ТВ».