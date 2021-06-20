Где справедливость? Ирина Безрукова попросила в театре зарплату Бузовой

Участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа имени Горького вызвало бурю негодования. Причем не только среди потребителей контента, но и среди выдающихся деятелей искусства. Вот, например, актриса Ирина Безрукова искренне не понимает, почему человек без должного образования получает огромные гонорары за выход на театральную сцену. Где, называется, справедливость?

Участвуя в программе на телеканале НТВ, 56-летняя актриса призналась, что за спектакли хочет получать так же много, как и Бузова — не менее 400 тысяч рублей. Ирина обратилась к худруку МХАТа Эдуарду Боякову с предложением посотрудничать.

«Господин Бояков! Я за такой гонорар шесть репетиций и два спектакля готова поработать. У меня, правда, есть профессиональное образование и много лет опыта. Ну, я не буду повышать цену, пожалуй, полмиллиона меня устроит», — не без сарказма заметила актриса.

Безрукова с сожалением констатировала, что в современном мире ценность образования и знаний теряется. Ради хайпа и денег люди готовы на все. Что будет через пять, десять, двадцать лет — и подумать страшно.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова была задействована в постановке о жизни молодого Иосифа Сталина. В спектакле «Чудесный грузин» она исполняет роль кабарешной певицы Беллы Шанталь. Ее главная миссия при этом не давать концерты, а добывать ценные сведения для революционера, втираясь в доверие к разного рода чиновникам и бизнесменам.

Худрук МХАТа Эдуард Бояков не скрывает: он предложил Бузовой работу только потому, что надеялся привлечь в театр побольше «ее» людей. Артистка отыграла два спектакля в начале июня и еще один закрытый показ. Билеты на постановку стоили немало. По слухам, цены варьировались в пределах 100-150 тысяч рублей. Сама же Ольга за работу в общем получила 446 тысяч рублей.