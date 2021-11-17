Мясников пояснил, как вакцинироваться от СОVID-19 перед и во время беременности

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Алексей Хитров
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Теледоктор назвал глупостями страхи по поводу дополнительной нагрузки на организм после прививки.

Мясников пояснил, как вакцинироваться от СОVID-19 перед и во время беременности

Фото: Depositphotos / Shebeko

Тема:
Вакцина от COVID-19

Вакцинация не является препятствием для планирования беременности, утверждает врач и телеведущий Александр Мясников.

«Можете беременеть прямо во время вакцинации — совмещать приятное с полезным. Также нет никаких научных данных, что нужно откладывать планирование беременности после COVID-19. Люди побаиваются, что перенесли болезнь и будет нагрузка на организм, но это все глупости», — заявил Мясников в комментарии URA.RU.

Он добавил, что при заболевании коронавирусом женщина может кормить грудью ребенка, если не пребывает в острой фазе болезни. Теледоктор подчеркнул, что «кормление грудью на 100% не заразно», так как вирус не передается ни через кровь, ни через молоко, а только воздушно-капельным путем.

«Антитела могут передаваться через молоко. Обратного эффекта (заражения — Прим. ред.) не произойдет, если мама не находится в острой фазе болезни. То есть если она клинически выздоровела, у нее нет температуры, она не распространяет из носоглотки вирус, она не заразит. Если она больна активной фазой болезнью, то заразит ребенка через дыхание», — пояснил Мясников.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал беременных женщин вакцинироваться и не рисковать здоровьем малышей. Он отметил, что количество пациенток в положении с диагнозом коронавирус увеличилось вдвое по сравнению с 2020 годом. Многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Как рассказывал 5-tv.ru, вакцинация от коронавируса не оказывает негативного влияния на подготовку к процедуре искусственного оплодотворения. А вот отказ от иммунизации может привести к печальным последствиям, так как перенесенная в тяжелой форме инфекция способна вызвать репродуктивные проблемы у отдельных категорий пациентов, особенно старшего возраста.

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Вакцина от COVID-19
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