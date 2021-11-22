Сила слова: ушло ли проклятие в могилу вместе с Руслановой или осталось на семье

|
Ника Шумерская
Эксклюзив 3 567

Экстрасенс Марианна Абравитова эксклюзивно для 5-tv.ru с помощью карт таро расшифровала силу проклятия подруги в судьбе ушедшей из жизни актрисы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Irena Niko; 5-tv.ru

Тема:
Умерла Нина Русланова

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Любимица советских и российских зрителей была ярким талантом, ее фильмография насчитывает более 170 незабываемых образов, с присущей только Руслановой харизмой русской женщины.

Коллеги по цеху говорили о ее высоком профессионализме, однако с некоторыми из них сложились натянутые отношения, приведшие к трагедии. Русланова не раз упоминала, что на ней лежит наложенное ее подругой актрисой Валентиной Малявиной проклятие, подробности которого ранее рассказал 5-tv.ru. Было ли проклятие на самом деле и представляет ли оно угрозу для семьи Нины Руслановой, в интервью раскрыла таролог Марианна Абравитова.

Разложив карты таро, провидица заявила, что проклятие Малявиной в отношении Руслановой и ее дочери действительно существует, и сила его мощная.

«Проклинала Малявина на звенящем нерве, высоком градусе. Поскольку она была очень энергоемким человеком, то злое пожелание вступило в силу, и действие его продолжается до сих пор, несмотря на то, что ни той, ни другой актрисы уже нет в живых», — заявила Марианна Абравитова.

Мистические силы повлияли и на смерть обеих актрис, они отошли в мир иной с разницей в три недели: сначала — Малявина, вслед за ней отправилась Русланова. Эзотерик считает, что подруга произнесла заклятие намеренно, обиженная за то, что близкий ей человек не поддержал ее в трудную минуту, когда Малявиной предъявили обвинение в убийстве гражданского мужа.

Актер Стас Жданько скончался в 1978 году от удара ножом в сердце, сначала следствие постановило, что мужчина совершил самоубийство, а после пересмотра дела виновной признали Валентину, против которой свидетельствовала, в том числе и Русланова. После приговора в зале суда Малявина и произнесла разрушительные слова о том, что ни сама Русланова, ни ее дочь счастья в жизни не увидят.

«Это проклятие — месть Руслановой за несправедливость, за преданную дружбу, за обвинения в убийстве, которого Малявина не совершала, и обвинение в смерти любимого человека — несправедливо: я вижу на картах таро, что она этого не делала, а супруг сам погиб во время пьяного угара», — прокомментировала провидица.

Впоследствии сила проклятия, свалившегося на голову всенародно любимой актрисы и ее дочь, вылилась в агрессию окружающих: известно, что Нину Ивановну не любили в доме, где она проживала, с ней судились — а это верный, по мнению эксперта, признак того, что наложенное проклятие сработало.

«Проклятие Малявиной полностью отыграло свою роль в жизни Руслановой и пойдет по этому роду дальше», — уверенно заключила таролог Марианна Абравитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как съемки в мистическом фильме «Вий» усугубили судьбу Руслановой.

Тема:
Умерла Нина Русланова
22 нояб
Дочь Руслановой обвинила врачей в смерти матери: «Умоляли положить в реанимацию»
22 нояб
Вагон любви нерастраченной: наиболее яркие кинообразы Нины Руслановой
22 нояб
«Хулиганье»: Поплавская рассказала, как ее бабушка реагировала на Русланову
22 нояб
Фильм ужасов в жизни: как съемки в киноленте «Вий» усугубили судьбу Руслановой
22 нояб
Немоляева о смерти Руслановой: «Еще один человек нашего поколения ушел…»
22 нояб
В Гильдии актеров рассказали о дате и месте прощания с Ниной Руслановой
22 нояб
В поисках себя и своей любви: главные мужчины в жизни Нины Руслановой
22 нояб
Тайна судьбы актрисы: Как Нина Русланова выбрала дату рождения и забыла
22 нояб
Как перевернуло судьбу Руслановой «проклятье» Малявиной, умершей на три недели раньше
22 нояб
«Плохая аура»: Степченко вспомнил о мистическом даре Нины Руслановой
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.45
0.69 82.77
0.19
Дух захватывает: Даты рождения людей, чьи судьбы изменит Солнце в Стрельц...

Последние новости

23:21
Суд арестовал подельника сознавшего в людоедстве по делу о ДТП с выпавшим телом из багажника
23:13
«Рвалось сердце»: Васильева вспомнила, как Гаркалин дважды умирал у нее на руках
22:48
Житель Ленобласти сообщил о расстреле семьи соседей из автомата
22:47
Жена Солнцева становится похожа на его бывшую — поклонники забили тревогу
22:35
Владимир Васильев рассказал о сложностях ралли-рейдов
22:28
Загитова с Запашным нашли способ предотвратить жестокие убийства животных после трагедии кота Кузи

Сейчас читают

Жорин объяснил, как экс-супруга Джигарханяна может вернуть себе их квартиру
Как выглядит признавшийся в людоедстве и потерявший тело убитого в ДТП
Время выдохнуть и надеть розовые очки: астропрогноз на неделю с 22 по 28 ноября
На что тратила миллионы подозреваемая во взяточничестве крымский министр культуры

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа