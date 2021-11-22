Сила слова: ушло ли проклятие в могилу вместе с Руслановой или осталось на семье

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября в возрасте 75 лет. Любимица советских и российских зрителей была ярким талантом, ее фильмография насчитывает более 170 незабываемых образов, с присущей только Руслановой харизмой русской женщины.

Коллеги по цеху говорили о ее высоком профессионализме, однако с некоторыми из них сложились натянутые отношения, приведшие к трагедии. Русланова не раз упоминала, что на ней лежит наложенное ее подругой актрисой Валентиной Малявиной проклятие, подробности которого ранее рассказал 5-tv.ru. Было ли проклятие на самом деле и представляет ли оно угрозу для семьи Нины Руслановой, в интервью раскрыла таролог Марианна Абравитова.

Разложив карты таро, провидица заявила, что проклятие Малявиной в отношении Руслановой и ее дочери действительно существует, и сила его мощная.

«Проклинала Малявина на звенящем нерве, высоком градусе. Поскольку она была очень энергоемким человеком, то злое пожелание вступило в силу, и действие его продолжается до сих пор, несмотря на то, что ни той, ни другой актрисы уже нет в живых», — заявила Марианна Абравитова.

Мистические силы повлияли и на смерть обеих актрис, они отошли в мир иной с разницей в три недели: сначала — Малявина, вслед за ней отправилась Русланова. Эзотерик считает, что подруга произнесла заклятие намеренно, обиженная за то, что близкий ей человек не поддержал ее в трудную минуту, когда Малявиной предъявили обвинение в убийстве гражданского мужа.

Актер Стас Жданько скончался в 1978 году от удара ножом в сердце, сначала следствие постановило, что мужчина совершил самоубийство, а после пересмотра дела виновной признали Валентину, против которой свидетельствовала, в том числе и Русланова. После приговора в зале суда Малявина и произнесла разрушительные слова о том, что ни сама Русланова, ни ее дочь счастья в жизни не увидят.

«Это проклятие — месть Руслановой за несправедливость, за преданную дружбу, за обвинения в убийстве, которого Малявина не совершала, и обвинение в смерти любимого человека — несправедливо: я вижу на картах таро, что она этого не делала, а супруг сам погиб во время пьяного угара», — прокомментировала провидица.

Впоследствии сила проклятия, свалившегося на голову всенародно любимой актрисы и ее дочь, вылилась в агрессию окружающих: известно, что Нину Ивановну не любили в доме, где она проживала, с ней судились — а это верный, по мнению эксперта, признак того, что наложенное проклятие сработало.

«Проклятие Малявиной полностью отыграло свою роль в жизни Руслановой и пойдет по этому роду дальше», — уверенно заключила таролог Марианна Абравитова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как съемки в мистическом фильме «Вий» усугубили судьбу Руслановой.