«Как молоды мы были»: Успенская показала архивное фото с Александром Градским
Певица Любовь Успенская показала архивный снимок с Александром Градским
Фото: ТАСС / Морковкин Анатолий
Коллеги легендарного композитора, певца и поэта сегодня скорбят в связи с его трагической кончиной и вспоминают, каким знали его при жизни.
Певица Любовь Успенская поделилась архивным фото с народным артистом России Александром Градским. В память о скончавшемся музыканте знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram давний снимок с мэтром и сопроводила его всем знакомой строчкой из легендарной песни.
«Как молоды мы были <…> Ежедневно от новостей у меня разрывается сердце. Уходят великие люди. Сегодня не стало всеми любимого Александра Градского. Нет слов, чтобы выразить всю мою скорбь. Прощай, легенда», — написала Успенская.
Подписчики певицы рассказали, что также скорбят в связи с невосполнимой утратой. Для нескольких поколений творчество артиста было воплощением высочайшего профессионализма в искусстве и признаком идеального музыкального вкуса.
«Страшно от того, что уходят потрясающие, талантливые люди»;
«Искренне жаль талант. Спасибо, что он был в нашей жизни»;
«Чтобы понять его вклад в музыкальную, вокальную культуру и масштаб его личности, надо на секунду представить, что его никогда и не было. И все станет ясно. Поклон. Память. Благодарность. И сожаление, что так рано ушел», — искренне высказались поклонники.
Знаменитый композитор, певец и поэт Александр Градский скончался ночью 28 ноября. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти легендарного артиста не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.
Как сообщили ранее в театре «Градский Холл», церемония прощания с музыкантом пройдет 1 декабря в помещении учреждения культуры. Решение о месте погребения композитора, певца и поэта пока не принято.
На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».
Градский — автор более чем 200 песен, на многие из которых написал на собственные стихи. Выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин рассказал о последней переписке с Александром Градским.
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