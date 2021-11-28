«Как молоды мы были»: Успенская показала архивное фото с Александром Градским

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Надежда Квашенко
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Певица Любовь Успенская показала архивный снимок с Александром Градским

«Как молоды мы были»: Успенская показала архивное фото с Александром Градским

Фото: ТАСС / Морковкин Анатолий

Тема:
Умер Александр Градский

Коллеги легендарного композитора, певца и поэта сегодня скорбят в связи с его трагической кончиной и вспоминают, каким знали его при жизни.

Певица Любовь Успенская поделилась архивным фото с народным артистом России Александром Градским. В память о скончавшемся музыканте знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram давний снимок с мэтром и сопроводила его всем знакомой строчкой из легендарной песни.

«Как молоды мы были <…> Ежедневно от новостей у меня разрывается сердце. Уходят великие люди. Сегодня не стало всеми любимого Александра Градского. Нет слов, чтобы выразить всю мою скорбь. Прощай, легенда», — написала Успенская.

Instagram @uspenskayalubov_official

Подписчики певицы рассказали, что также скорбят в связи с невосполнимой утратой. Для нескольких поколений творчество артиста было воплощением высочайшего профессионализма в искусстве и признаком идеального музыкального вкуса.

«Страшно от того, что уходят потрясающие, талантливые люди»;

«Искренне жаль талант. Спасибо, что он был в нашей жизни»;

«Чтобы понять его вклад в музыкальную, вокальную культуру и масштаб его личности, надо на секунду представить, что его никогда и не было. И все станет ясно. Поклон. Память. Благодарность. И сожаление, что так рано ушел», — искренне высказались поклонники.

Знаменитый композитор, певец и поэт Александр Градский скончался ночью 28 ноября. Последние дни он провел в реанимации московской больницы, куда был экстренно госпитализирован с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия медиков, спасти легендарного артиста не удалось. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Как сообщили ранее в театре «Градский Холл», церемония прощания с музыкантом пройдет 1 декабря в помещении учреждения культуры. Решение о месте погребения композитора, певца и поэта пока не принято.

На счету Александра Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос» он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл».

Градский — автор более чем 200 песен, на многие из которых написал на собственные стихи. Выпустил несколько десятков альбомов. Среди самых известных и любимых россиянами — «Песня о друге», «Песня о свободе», «Памяти поэта», «Южная прощальная», «Антиперестроечный блюз». Написал музыку к двум десяткам художественных и анимационных фильмов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин рассказал о последней переписке с Александром Градским.

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