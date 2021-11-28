Участница десятого сезона «Голоса» о Градском: «Он был мне как дедушка»

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Алексей Хитров
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Подопечные умершего Градского в шоу «Голос» рассказали о работе с ним

Участница десятого сезона «Голоса» о Градском: «Он был мне как дедушка»

Фото: ТАСС / Шамуков Руслан

Тема:
Умер Александр Градский

Подопечные мэтра в проекте до сих пор не могут поверить в его уход из жизни.

Подопечные скончавшегося минувшей ночью Александра Градского в десятом сезоне шоу «Голос» рассказали о работе с наставником, его характере и атмосфере в команде. Одна из участниц, Мирослава Кочева призналась, что артист был ей как дедушка.

«Александр Борисович научил меня многому, я воспринимала его как своего дедушку, который и поругает, и скажет дельный совет. Я благодарна Александру Борисовичу за то, что он услышал меня, услышал во мне то, что многие не слышат», — сказала девушка в комментарии Газете.ру.

Участница Юлия Коваль призналась, что до сих пор не может поверить в трагедию. По ее словам, Градский был «строгим, но чутким».

«Казалось бы, еще пару недель назад виделись на съемках, разговаривали, ставили номера, и тут такие новости. Один его комментарий мог быть настолько точным, что иногда я не понимала, как я этого не замечала раньше», — говорит подопечная мэтра.

Коваль добавила, что участники проекта дружат и созваниваются. Кроме того, у них есть общий чат, а некоторые планируют записать песни друг с другом.

Еще одна ученица Градского Юлия Курганова отметила «очень принципиальный характер» наставника.

«Если он хотел что-то увидеть или услышать на сцене, он до последнего бился за номер и старался вывести нас именно на ту картинку, которую видел у себя в голове. Не всегда мы понимали его задумку с самого начала, но, когда номер уже был готов, мы осознавали, что он имел в виду», — пояснила Курганова.

Певицу удивляла способность Градского просчитывать все до мелочей и видеть главное в своих учениках. По словам Кургановой, наставник сыграл важную роль в жизни каждого подопечного, а возможность учиться у него она считает огромной честью.

«Я очень рада, что он был в моей жизни. И он останется в жизни каждого из нас, потому что такие люди просто так не уходят», — добавила певица.

Ранее победительница шоу «Голос» в 2012 году Дина Гарипова выразила благодарность Александру Градскому за вклад в ее становление как певицы. Благодаря опыту и мудрому руководству мэтра российской эстрады девушка смогла достичь высот вокального мастерства, а в 2013 году даже стала представителем России на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru сообщил уточненную дату и время прощания с Александром Градским, которое пройдет в театре «Градский Холл».

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