Азиза расплакалась, говоря о смерти Градского: «Фактически на работе случилось»

|
Оксана Тарасова
1 640

Певица Азиза назвала главную причину смерти Александра Градского

Азиза расплакалась, говоря о смерти Градского: «Фактически на работе случилось»

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Тема:
Умер Александр Градский

Народный артист РФ скончался 28 ноября на 73-м году жизни вскоре после экстренной госпитализации. Певица назвала главную причину его ухода из жизни.

Врачи не смогли спасти Александра Градского потому, что он запустил свое здоровье — не прошел курс реабилитации после перенесенного коронавируса и тут же отправился на съемки по выздоровлении. Такое мнение выразила певица Азиза.

Как и многие коллеги, Азиза потрясена смертью легендарного музыканта и своего давнего друга. Она не сдержала слез, сокрушаясь о своем горе во время интервью. Его уход исполнительница назвала невозможной утратой и большой потерей. По словам Азизы, оправившись от COVID-19, Градский погрузился в работу, на все замечания о необходимости восстановиться отмахивался: «У меня все в порядке!».

«После ковида должен быть реабилитационной период: надо ставить капельницы, следить за давлением. Особенно тем, кому уже за 60… У Саши очень болели ноги. Это все сосуды… А ведь коронавирус повреждает сосуды в первую очередь. Он просто себя не уберег. Весь в работе, в работе… И фактически на работе это случилось», — цитирует Азизу Sobesednik.ru.

www.globallookpress / Elena Sikorskaya

Артистка уверена, что Градскому был необходим курс иглоукалывания. По ее мнению, эксперты в области восточной медицины эффективно восстанавливают пациентов после коронавирусной инфекции. Певица призналась — очень надеялась, что композитор выкарабкается, справится, но напрасно. Теперь, отметила она, остается только за него молиться.

Народного артиста РФ, музыканта и поэта, одного из основателей русского рока и знаковой фигуры в культурной истории страны Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в одну из столичных клиник. Несмотря на усилия врачей, он не выжил. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга.

На счету Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос», он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл». Там и состоится прощание с ним 1 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческом пути Александра Градского.

Тема:
Умер Александр Градский
29 нояб
Участник «Голоса» о съемках накануне смерти Градского: «Врачи дежурили за кадром»
29 нояб
Стало известно предсмертное желание Градского: «Сниматься буду»
29 нояб
Детство в нищете и ругательства со сцены: как Градский стал патриархом рок-музыки
29 нояб
Киркорова поразила смерть Градского и Абло в один день: «Уходят гении»
29 нояб
Врач объяснил, почему Градский был обречен на скорую смерть: «Он задыхался»
28 нояб
«Пока жива, буду помнить»: пронзительные слова Пугачевой о Градском растрогали звезд
28 нояб
Участница десятого сезона «Голоса» о Градском: «Он был мне как дедушка»
28 нояб
«Дерзкий в жизни и творчестве»: певица Казарновская о том, каким знала Градского
28 нояб
«Как молоды мы были»: Успенская показала архивное фото с Александром Градским
28 нояб
Названы дата и время прощания с Александром Градским
-6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.59
0.99 84.95
1.27
Будьте осторожны! Три знака зодиака, которым больше всего завидуют

Последние новости

10:49
Что делать с сильными головными болями при пасмурной погоде
10:43
Сотни фанатов ЦСКА были задержаны после матча с «Зенитом»
10:37
Участник «Голоса» о съемках накануне смерти Градского: «Врачи дежурили за кадром»
10:27
Украинский полковник предрек «бегство» российской армии при встречи с украинской
10:23
Чудо-диета: какие продукты помогли Адель похудеть на 45 килограммов
10:15
Ранее перенесшие COVID-19 находятся в группе риска по заболеванию новым штаммом

Сейчас читают

Детство в нищете и ругательства со сцены: как Градский стал патриархом рок-музыки
Перед смертью в крови Градского выявили высокое количество антител к COVID-19
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака
Жорин дал советы девушкам, с которых бывшие ухажеры требуют возврата денег

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа