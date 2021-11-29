Азиза расплакалась, говоря о смерти Градского: «Фактически на работе случилось»
Певица Азиза назвала главную причину смерти Александра Градского
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Народный артист РФ скончался 28 ноября на 73-м году жизни вскоре после экстренной госпитализации. Певица назвала главную причину его ухода из жизни.
Врачи не смогли спасти Александра Градского потому, что он запустил свое здоровье — не прошел курс реабилитации после перенесенного коронавируса и тут же отправился на съемки по выздоровлении. Такое мнение выразила певица Азиза.
Как и многие коллеги, Азиза потрясена смертью легендарного музыканта и своего давнего друга. Она не сдержала слез, сокрушаясь о своем горе во время интервью. Его уход исполнительница назвала невозможной утратой и большой потерей. По словам Азизы, оправившись от COVID-19, Градский погрузился в работу, на все замечания о необходимости восстановиться отмахивался: «У меня все в порядке!».
«После ковида должен быть реабилитационной период: надо ставить капельницы, следить за давлением. Особенно тем, кому уже за 60… У Саши очень болели ноги. Это все сосуды… А ведь коронавирус повреждает сосуды в первую очередь. Он просто себя не уберег. Весь в работе, в работе… И фактически на работе это случилось», — цитирует Азизу Sobesednik.ru.
Артистка уверена, что Градскому был необходим курс иглоукалывания. По ее мнению, эксперты в области восточной медицины эффективно восстанавливают пациентов после коронавирусной инфекции. Певица призналась — очень надеялась, что композитор выкарабкается, справится, но напрасно. Теперь, отметила она, остается только за него молиться.
Народного артиста РФ, музыканта и поэта, одного из основателей русского рока и знаковой фигуры в культурной истории страны Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в одну из столичных клиник. Несмотря на усилия врачей, он не выжил. Причиной смерти назван инфаркт головного мозга.
На счету Градского звания заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста РФ и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ. Помимо работы в мегапопулярном проекте «Голос», он являлся художественным руководителем театра «Градский Холл». Там и состоится прощание с ним 1 декабря.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о творческом пути Александра Градского.
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