Александр Градский о романе с Еленой Кореневой: «Ведет себя так, будто ей 15»

Александр Градский при жизни комментировал слухи о романе с актрисой Еленой Кореневой. Заявлениями он поделился в одном из последних интервью. Он согласился на откровенную беседу о своих женщинах, о творчестве и отношении к жизни, ничего не утаил. Однако приписывать себе связь, которой не было, не стал.

После совместной работы Градского и Кореневой над картиной режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» звездам приписывали романтическую историю. Артистка играла главную роль, композитор писал для фильма музыку. Две яркие личности — публика так и ждала новостей о них как о паре. Но, как оказалось, теплые чувства музыканта к актрисе ограничились только дружбой, а во время съемок у нее была другая любовь.

«У Лены был роман с Андреем Кончаловским, когда мы работали (я писал музыку) над картиной „Романс о влюбленных“. А с Леной мы очень дружим. Она — очаровательная. Ленка — человек очень резких поступков, и, кстати, она слишком умна для женщины», — говорил Градский в интервью «Экспресс газете».

globallookpress / Anatoly Lomohov

По словам композитора, Коренева из тех женщин, про которых говорят: «Вечно молодая». Говоря о своих музах, маэстро подмечал, что ценит в дамах красоту и молодость, ему, говорил, не нужны «интеллектуальные старушечки», потому что он и сам «интеллектуальный дедушка». Но свою подругу-актрису он не решился бы так назвать ни в каком возрасте.

«Ленка — вечно молодая, и ведет себя так, будто ей 15 лет. Ведет себя как дерзкий подросток», — добавил Градский.

Он и сам, признавался, всегда был правдив, тоже позволял себе резкие вещи, но после 30 лет стал более спокойным и сдержанным. В зрелых годах он мог похвастаться отсутствием врагов и конфликтов, так как научился к любому человеку относиться с уважением, будь то сантехник из ЖЭКа или крупный чиновник. Он не считал себя лучше других, потому в его кругу не было недоброжелателей.

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из основателей русского рока Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Несмотря на усилия врачей, спасти легенду не удалось, он скончался от инфаркта головного мозга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных женщинах в жизни Александра Градского.