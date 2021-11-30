Миро похвалила женившегося перед смертью Градского: «Подстраховал женщину»

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Оксана Тарасова
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Блогер порадовалась за Марину Коташенко, которая после 17 лет сожительства с артистом могла остаться без наследства.

Миро похвалила женившегося перед смертью Градского: «Подстраховал женщину»

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Александр Градский

Блогер Лена Миро порадовалась за Марину Коташенко и похвалила Александра Градского, узнав, что за месяц до смерти артиста они поженились. Пара прожила вместе 17 лет, у них родились дети, но брак так и не был зарегистрирован. Накануне журналист Андрей Караулов в интервью 5-tv.ru подтвердил информацию о том, что без наследства последняя любовь маэстро не останется.

В сентябре Градский оказался в больнице с коронавирусной инфекцией. Как только оправился от недуга, решил на всякий случай заранее позаботиться о возлюбленной — написал завещание и официально оформил отношения.

«Успел! Понимаете? Успел! Это прекрасная новость! Уроженка Украины Коташенко может выдохнуть облегченно — половина по закону автоматически достается жене, а оставшаяся половина делится между наследниками первой очереди. В число которых, само собой, входит и законная супруга покойного. Сказать, что я рада за Марину — ничего не сказать», — написала Миро.

Светская сплетница отметила, что в течение трех дней волновалась о будущем избранницы Градского. Узнав, что музыкант все-таки «оказался большим молодцом» и обеспечил свою даму, выдохнула с облегчением.

«Почувствовал себя плохо — подстраховал женщину, подарившую не только двух детей, но и свою молодость», — добавила блогер.

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Как подчеркнула Миро, имущество покойного по разным оценкам составляет от 200 до 400 миллионов рублей, и это только стоимость его недвижимости! О судьбе Коташенко, если она действительно стала женой, теперь волноваться не нужно. Женщина еще молода, всего 37 лет, по-прежнему очень красива, обеспечена. Блогер выразила надежду, что вдова справится со своим горем, переживет траур и еще найдет свое новое счастье в будущем. В ее возрасте, вспомнила Миро фильм «Москва слезам не верит», жизнь только начинается.

Народного артиста РФ, музыканта-мультиинструменталиста и поэта, одного из первых русских рокеров Александра Градского не стало в ночь на 28 ноября. Ему было 72 года. 26 числа певца экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт, вскоре он скончался. Причиной назван инфаркт головного мозга. Ранее 5-tv.ru рассказывал, где и когда состоятся церемония прощания и похороны Градского.

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