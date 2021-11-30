Битюкова о первой встрече с Градским: «Огромный, лохматый и страшный человек!»

|
Виктория Андреева
1 311

Битюкова сочла Градского «лохматым» и «страшным» при первой встрече

Битюкова о первой встрече с Градским: «Огромный, лохматый и страшный человек!»

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тема:
Умер Александр Градский

Знаменитая актриса дружила с музыкантом почти полвека. Увидев его впервые, о теплых отношениях и мечтать не могла!

Звезда советского кинематографа Ольга Битюкова тяжело переживает кончину певца и композитора Александра Градского. В интервью Андрею Малахову она призналась, что музыкант был для нее настоящим другом, с которым можно разделить не только радости, но и печали.

63-летняя Битюкова вспомнила, как впервые повстречалась с гением. Если бы в далеком 1976 году ей кто-то сказал про многолетнюю дружбу с маэстро, она бы иронично усмехнулась: разве человек, который произвел пугающее впечатление, может быть нежным и добрым?

«Я работала на кафедре. Должен был приехать Градский с концертом, но мне как-то было не до всего этого. Вдруг я услышала грохот на весь институт, выхожу в коридор, захожу со служебного входа, и меня оглушило. Я увидела на сцене огромного, лохматого, страшно-чудовищного человека в очках с жуткой гитарой и торчащими струнами. Я была девочка из интеллигентной семьи, воспитанная на классике — прослушала какую-то песню и в ужасе убежала, спряталась!» — хохоча, рассказывала Ольга Битюкова.

Кадр из кинофильма «Взлом» (2016)

Позже на одном из фестивалей ей удалось поближе познакомиться с маэстро. Александр Градский произвел на нее самое приятное впечатление: селебрити долго разговаривали и не могли никак оторваться друг от друга. Сегодня актриса счастлива, что судьба связала ее с тем «огромным, жутким» человеком: порой он был ближе самых родных людей.

«Он доверял мне свои тайны. Я иногда была у него жилеткой, иногда просто слушательницей. Это моя безумная любовь, восхищение, упоение, восторг!» — с грустью добавила Битюкова.

Ранее 5-tv.ru назвал точную причину смерти поэта-песенника Александра Градского.

Тема:
Умер Александр Градский
30 нояб
Свела с ума одним лишь взглядом: невероятная история знакомства Градского и Коташенко
30 нояб
Стало известно, как Градский спас жизнь Пугачевой: «Ее голова лежала у меня на ноге»
30 нояб
Рождественская о странном знакомстве с Градским: «Не боишься — я же бабник?»
30 нояб
Андрей Караулов о смерти Градского: «Ему нужна была чья-то рука»
30 нояб
Аксюта рассказал о судьбе шоу «Голос»: «Замены Александру Борисовичу нет»
30 нояб
Пелагея высказалась о будущем шоу «Голос» без Градского: «Незаменимый»
30 нояб
Миро похвалила женившегося перед смертью Градского: «Подстраховал женщину»
30 нояб
«Наконец-то помер»: психолог Степанова оскорбила покойного Градского и его жену
30 нояб
Подальше от матери: родственники Градского нарушили его последнюю волю
30 нояб
Ургант исполнил хит Градского в память о нем: «Ему бы точно не понравилось»
-5° Атмосферное давление 730 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.89
-0.09 84.82
0.34
Каждому — свое: лови оргазм по знаку зодиака

Последние новости

23:29
Можно ли остановить или отсрочить начало месячных — ответ гинеколога
23:17
Серов впервые после выздоровления обратился к фанатам
23:06
А это уже серьезно: из-за глобального потепления люди станут темнокожими и глупыми
22:55
Битюкова о первой встрече с Градским: «Огромный, лохматый и страшный человек!»
22:43
Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
22:32
Аксенов дерзко ответил суду в Киеве, решившему его задержать

Сейчас читают

Бедный Зайцев и подставной Михайлов: Модный показ в Москве обернулся скандалом
Люди с какой группой крови живут дольше остальных
Гороскоп майя: Сильные и слабые стороны людей в зависимости от даты рождения
Симптомы «омикрон»-коронавируса, которые не стоит игнорировать даже вакцинированным

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа