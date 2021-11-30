Битюкова о первой встрече с Градским: «Огромный, лохматый и страшный человек!»

Знаменитая актриса дружила с музыкантом почти полвека. Увидев его впервые, о теплых отношениях и мечтать не могла!

Звезда советского кинематографа Ольга Битюкова тяжело переживает кончину певца и композитора Александра Градского. В интервью Андрею Малахову она призналась, что музыкант был для нее настоящим другом, с которым можно разделить не только радости, но и печали.

63-летняя Битюкова вспомнила, как впервые повстречалась с гением. Если бы в далеком 1976 году ей кто-то сказал про многолетнюю дружбу с маэстро, она бы иронично усмехнулась: разве человек, который произвел пугающее впечатление, может быть нежным и добрым?

«Я работала на кафедре. Должен был приехать Градский с концертом, но мне как-то было не до всего этого. Вдруг я услышала грохот на весь институт, выхожу в коридор, захожу со служебного входа, и меня оглушило. Я увидела на сцене огромного, лохматого, страшно-чудовищного человека в очках с жуткой гитарой и торчащими струнами. Я была девочка из интеллигентной семьи, воспитанная на классике — прослушала какую-то песню и в ужасе убежала, спряталась!» — хохоча, рассказывала Ольга Битюкова.

Кадр из кинофильма «Взлом» (2016)

Позже на одном из фестивалей ей удалось поближе познакомиться с маэстро. Александр Градский произвел на нее самое приятное впечатление: селебрити долго разговаривали и не могли никак оторваться друг от друга. Сегодня актриса счастлива, что судьба связала ее с тем «огромным, жутким» человеком: порой он был ближе самых родных людей.

«Он доверял мне свои тайны. Я иногда была у него жилеткой, иногда просто слушательницей. Это моя безумная любовь, восхищение, упоение, восторг!» — с грустью добавила Битюкова.

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