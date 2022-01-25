«Огромный фактор»: чем вдова Градского могла надавить на музыканта перед смертью

Блогер Кисо Оля прокомментировала домыслы о неожиданной женитьбе музыканта незадолго до ухода из жизни.

Блогер Кисо Оля считает, что Марина Коташенко вполне могла заставить Александра Градского зарегистрировать отношения незадолго до его смерти, надавив на него с помощью их детей.

«Марина Коташенко прожила с Александром Градским довольно долгую совместную жизнь. Родила ему двух детей. И да, дети могут быть огромным фактором, позволяющим склонить человека к принятию того или иного решения. Все хотят, чтобы их дети жили в достатке. И, конечно, чтобы избежать лишних судебных тяжб, Коташенко могла надавить на Градского при помощи их общих детей», — цитирует блогера dni.ru.

В то же время Кисо Оля не согласна с мнением сестры покойного музыканта, которая заявила, что Коташенко буквально заставила больного Градского жениться на ней, и назвала их брак недействительным.

«Александр Градский — это человек с большой буквы, с твердой жизненной позицией. Я не могу поверить в то, что он мог пойти на поводу и принять решение, противоречащие его личному мнению. Я считаю, что это обдуманное решение, принятое в связи с причинами, которые всем хорошо известны», — заявила блогер.

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Известно, что Градский и Коташенко, прожив вместе около 17 лет и родив двоих детей, официально расписались только за две недели до смерти маэстро. Это дало повод подозревать супругу пребывавшего в тяжелом состоянии музыканта в давлении на него.

Однако также известно, что еще при жизни Градский сделал все, чтобы его супруга и дети ни в чем не нуждались. В частности, один из особняков певца в Подмосковье стоимостью 125 миллионов рублей был оформлен на Коташенко много лет назад. Кроме того, Градский купил две квартиры в Москве для их общих сыновей, старшему из которых сейчас семь лет, а младшему — три года.

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