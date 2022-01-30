Лужина о смерти Куравлева: «Понял, что нужно пойти за своей любимой женщиной»

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина выразила соболезнования в связи со смертью легендарного актера Леонида Куравлева. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звезда призналась, что уход мастера был для нее большой неожиданностью. Она уверена: Леонид Вячеславович просто не смог жить в одиночестве, без любимой жены, потому ушел вслед за ней.

«Конечно, безумно жалко. Я думала, что он выкарабкается, раз уже сделали операцию. Но видите, как… Время берет свое, ничего не поделаешь… Он, видимо, такой однолюб. Понял, что нужно пойти за своей любимой женщиной, за Ниночкой», — сказала Лужина.

Актриса не устает благодарить судьбу за возможность поработать с Куравлевым. Для нее он навсегда останется идеальным партнером, заботливым другом, человеком с большой душой и горячим сердцем.

«Он гениальный просто. Просто гениальный! Он безумно органичен, достоверен, с юмором. Он не был рубаха-парень, не раскрывал всю свою душу, но с ним все равно можно было очень хорошо общаться, очень уютно. Его эти голубые глаза, очень добрые, улыбка немножко ироничная… Конечно, все это останется в памяти. Безумно жалко, что Ленечки не стало», — сокрушалась дива.

Лариса Лужина с прискорбием констатировала, что в последние годы кумир миллионов был не в силах работать. Он знал, как дорог публике, но к сожалению, слишком тяжело болел. Актриса уверена: таких великих людей, как Куравлев, вряд ли можно найти на свете. Он — единственный и, действительно, неповторимый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что свои последние дни Леонид Вячеславович доживал в реабилитационном центре. Гению было 85 лет.