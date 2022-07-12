Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Британская MI6 заявила о подготовке ВС РФ к наступлению на Украине

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 5 903

По данным зарубежных разведчиков, российская армия движется в сторону Славянска и Краматорска.

Британская MI6 заявила о подготовке ВС РФ к наступлению на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российская армия готовится к наступлению на Украине, полагают эксперты Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6). Ведомство опубликовало сводку, в которой рассказало о ситуации на территориях Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) и предположительных планах Вооруженных сил (ВС) РФ по продолжению специальной военной операции по защите Донбасса. По данным британских разведчиков, подразделения методично движутся в сторону городов Славянск и Краматорск.

«Российские войска продолжают оказывать военное давление на украинские силы, одновременно перегруппировываясь и перестраиваясь для дальнейших наступлений в ближайшем будущем», — заявили в службе.

В начале июля президент Владимир Путин заявил, что Запад выдает желаемое за действительное и использует украинцев для сдерживания России. В честь столетия Службы внешней разведки (СВР) он побывал в штаб-квартире ведомства и обратился с речью к сотрудникам. По словам российского лидера, судьба многих стран Ближнего Востока и других регионов, а теперь и Киева является подтверждением факта — Запад чужими руками и миллионными жертвами по всему миру борется с Россией.

После начала спецоперации по освобождению ЛДНР от националистов и демилитаризации Украины 24 февраля США и их европейские партнеры выставили Москву агрессором и захватчиком, оккупантом соседней страны. Атаки Киева на мирное население Донбасса в течение восьми лет лидеры коллективного Запада при этом не замечали.

Стоит отметить, что РФ присоединилась к местному ополчению после просьбы глав региона, опасавшихся гуманитарной катастрофы — в начале февраля ВСУ возобновили обстрелы по городам ЛНР и ДНР, в том числе с использованием тяжелой артиллерии. Кремль признал независимость республик и подписал соглашения о взаимной поддержке и дружбе.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США предложили использовать древние технологии для слежки за ракетами из России и Китая.

Тема:
Специальная военная операция России
12 июл
Сенатор Климов оценил вероятность ограничений прав и свобод россиян из-за СВО
12 июл
Наши ангелы-хранители: военный хирург рассказал о самых сложных операциях в ДНР
12 июл
Желающих все меньше: Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине
12 июл
Украинские военные применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара
12 июл
Братские узы: Группа «Ва-Банкъ» выпустила клип, посвященный ситуации в Донбассе
12 июл
Песков прокомментировал возобновление переговоров РФ с Украиной
12 июл
МО заявило об уничтожении пусковых установок Harpoon «Искандерами» под Одессой
12 июл
Лукашенко заявил о подходе мира к пропасти большой войны из-за политики Запада
12 июл
Безнадежные ряды: ВСУ теряют в месяц более 20 тысяч человек
12 июл
Момент попадания ракеты ВСУ по складу с минералами в Новой Каховке попал на видео
+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 12 июля

Последние новости

21:14
Нарышкин заявил о попытках Польши завуалировать свою экспансию на Украину
21:02
Убивала ли актриса Малявина своего мужа? —адвокат разобрал факты преступления
20:48
HIMARS в руках «неандертальцев»: хроника атаки ВСУ по Новой Каховке
20:36
В Петербурге проходит социогуманитарный форум в рамках олимпиады «Я — профессионал»
20:26
«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию
20:17
Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян

Сейчас читают

Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве
Отец Фриске о скандале на вечере ее памяти: «Знал, что без этого не обходится»
Как привезти авто в РФ из Белоруссии, Армении и Казахстана, и сколько это стоит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год