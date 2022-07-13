Донецкие военнослужащие перешли на новые гаубицы Д-30, которые стреляют в два раза большими снарядами, чем прежде. При этом они и на Д-20 показывали удивительные результаты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Помимо нашей авиации и высокоточных ракет, не менее важная роль в уничтожении наемников принадлежит артиллерии. Подразделения ДНР начали переходить на особо крупные калибры, снаряды для которых в России остались еще со времен советской армии.

Один такой боеприпас весит почти 50 килограммов. Несложно представить, что он делает с позициями боевиков. Подробнее расскажет военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Артиллерия ДНР массово переходит на новый для себя калибр — 152 миллиметра. На смену 122-миллиметровым гаубицам Д-30 приходят старые проверенные Д-20. Масса снаряда в два раза больше — 44 килограмма, а у тех 22. Да и стреляют они гораздо дальше — прицельная дальность с активно-реактивным снарядом превышает 20 километров.

Таким образом, огневая мощь гаубичных дивизионов ДНР резко увеличивается. Еще один плюс — запасы 152-милиметровых снарядов в России огромные.

Командир орудия с позывным «Шум» говорит, что переучиваться на больший калибр несложно. Органы управления — те же.

«Несложно абсолютно, буквально за полчаса или 40 минут расчет уже полностью был готов к работе. Потому что корзина одна и та же, панорама одна и та же, клиновый затвор тот же. Просто чуть больше калибр и чуть массивнее орудие», — рассказал командир.

Д-30 тоже останутся в строю. У них свои преимущества — компактность, скорость развертывания и свертывания. Это позволяет покинуть позицию за пару минут. Кроме того, Д-30 — это снайперская винтовка в мире гаубиц. Наводчик с позывным «Россия» с 12-ти километров попадал в танки.

«Дальше мы стреляли под Еленовкой. Мы работали с "птичкой" (беспилотником для наводки + Прим. ред.), на максимально полном заряде уничтожили два танка», — рассказал военнослужащий.

Траекторию полета снаряда рассчитывают по сложным формулам и таблицам стрельб. Учитывают атмосферное давление, скорость ветра, температуру воздуха и снаряда и многое другое. Даже скорость вращения земли. Кстати, все формулы, которые используются для расчетов орудий советского образца, не подходят для НАТОвских гаубиц. У них совсем другая «сетка» — шкала приборов. Именно поэтому наши артиллеристы уверены, что с той стороны все расчеты ведут НАТОвские инструкторы.

«Абсолютно новые формулы, новые цифры и новые значения. Поэтому, мне кажется, было бы сложно переучиться. Это как пересесть с машины на комбайн», — провел ясную аналогию командир орудия с позывным «Шум».

Советские гаубицы показывают неплохие результаты, но особенно эффективны они в связке с беспилотником. В этом случае точность огня возрастает на порядок.

Тема:
Специальная военная операция России
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