Минобороны опубликовало кадры работы РСЗО «Ураган» по объектам ВСУ
Цели в рамках спецоперации реактивные системы залпового огня поражают осколочно-фугасными снарядами. Все проихсходит очень быстро.
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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«Ураган» в зоне СВО! Минобороны показало кадры работы реактивных систем залпового огня (РСЗО). На видео — расстановка боевых машин на позициях, подготовка к стрельбе и залп по военным объектам ВСУ.
«Поражаем цели осколочно-фугасными снарядами. Цели — огневые средства противника: бронетехника. Данные системы на месте не стоят. Машина выходит на огневую позицию, расчетом быстро и слажено приводится в боевое состояние, выполняется огневая задача, после чего машина так же быстро сворачивается и убывает», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» по имени Николай.
РСЗО «Ураган» разработали еще в Советском Союзе. Сейчас в российских Вооруженных силах идет постепенная замена существующих образцов на более мощные и эффективные.
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