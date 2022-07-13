«Ураган» в зоне СВО! Минобороны показало кадры работы реактивных систем залпового огня (РСЗО). На видео — расстановка боевых машин на позициях, подготовка к стрельбе и залп по военным объектам ВСУ.

«Поражаем цели осколочно-фугасными снарядами. Цели — огневые средства противника: бронетехника. Данные системы на месте не стоят. Машина выходит на огневую позицию, расчетом быстро и слажено приводится в боевое состояние, выполняется огневая задача, после чего машина так же быстро сворачивается и убывает», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» по имени Николай.

РСЗО «Ураган» разработали еще в Советском Союзе. Сейчас в российских Вооруженных силах идет постепенная замена существующих образцов на более мощные и эффективные.