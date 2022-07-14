Националисты собирались организовать контрнаступление и стягивали силы под Николаевку. Однако в их планы вмешались участники военной спецоперации, лишив всей техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Лисичанск; 5-tv.ru

Тема:
Специальная военная операция России

Разбитое вооружение ВСУ и иностранных наемников удалось увидеть под Лисичанском военному корреспонденту «Известий». Съемочная группа побывала на так называемом кладбище танков.

Это в Николаевке, куда украинские националисты спешно отступали. Туда стягивали силы, планировали контрнаступление, но не сложилось. Всю технику, что там была, подразделения ВСУ потеряли. Подробности — в репортаже Дмитрия Зименкина.

Подбитые вооружения ВСУ

В поселок Николаевка из Лисичанска отступала украинская армия. Стягивала силы, планируя возможное контрнаступление. Потому здесь столько подбитой техники ВСУ. В их планы немножечко вмешались союзные войска освободителей.

«Вот они возили миномет, стреляли с него. В посадку выезжают и стреляют по нам», — рассказывает военнослужащий с позывным «Яцик».

На машине нашлась наклейка, заготовленная заранее. В таких черно-красных цветах — цветах «Правого сектора»*. В самой машине находится журнал учета личного состава. Там переписан взвод, с группой крови, номерами автоматов. Но автоматов натовского образца.

Поблизости — еще одна уничтоженная ракетная самоделка так называемой системы «Партизан». Она снует по лесам-полям и практически неуловима. На нее ставились две ракеты, она могла работать по четыре-шесть залпов и сразу перемещаться в другое место.

Находим очередную машину наемников, в данном случае польскую. Ее перегоняли через границу. Характерный признак — габариты заклеены пленкой. В данном случае пленкой послужил пакет из-под сухпайка солдата ВСУ.

Кладбище танков

Проехав немного вглубь леса, можно обнаружить огромную воронку — все, что осталось от украинского танка. Вот что бывает с техникой противника. Умельцы-саперы приготовили усиленную противотанковую мину. Последствия: тут двигатель, там трак, в лесу башня танка. Практически ничего от него не осталось, все разметало по «зеленке».

Если бы не густая листва, можно было бы в полной мере оценить радиус разлета фрагментов сверху. А в километре от этого места — «танковый некрополь». Это место военные называют кладбищем танков. Тут видно несколько боевых машин: Т-64 чуть позади, другой — поближе. БМП-1, машина Народной милиции, когда объезжала эти танки, наехала на мину.

Паша с позывным «Бугор» всю молодость провел на войне. Первое ранение получил 15-летним пацаном, когда ВСУ обстреливали его родной город. Сейчас ему 23, и за годы на фронте у него не осталось к противнику ни толики уважения.

«Они не достойны в том плане, что когда они бегут и всегда на отходе, они работают по мирному населению. Не по военным. Чтобы списать это на нас. Показать, какие мы плохие. Но люди видят правду», — говорит боец.

Тема:
Специальная военная операция России
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