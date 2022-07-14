В посольстве РФ назвали ложными заявления США об изъятии паспортов на Украине

В посольстве России в США опровергли информацию об изъятии российской стороной паспортов у граждан Украины. Об этом члены дипмиссии сообщили в официальном Telegram-канале учреждения.

Как заявили в посольстве, высказывания Вашингтона о насильственном изъятии паспортов — дезинформация и очередная попытка распространить русофобию.

«Украинцы получают российское гражданство добровольно. Очевидно стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима», — подчеркивается в сообщении.

В дипмиссии отметили, что очередная попытка США очернить ВС России связана с недовольством успешным ходом специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех жителей Украины. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул важность данного указа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жительница Бердянска расплакалась от счастья, получив российский паспорт.