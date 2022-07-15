ВСУ отходят из Северска
Марочко: украинские военные постепенно покидают Северск
Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan
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Украинское командование предписало боевикам ВСУ покидать город скрытно и поэтапно.
Украинские боевики постепенно выходят из Северска, подразделения отходят на укрепленные участки фронта. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами», — написал он в Telegram-канале.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные Донецкой Народной Республики ведут зачистку восточных районов Северска от боевиков Вооруженных сил Украины. Если западные лидеры не прислушаются к предложениям президента РФ Владимира Путина, мир погрузится в ад. Такое мнение высказал глава Сербии Александр Вучич, комментируя текущую ситуацию на геополитической арене.
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