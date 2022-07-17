Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

В Минобороны показали кадры уничтожения украинской системы HIMARS у Красноармейска

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 188

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков выступил с докладом о ходе спецоперации по защите Донбасса. Миссия продолжается.

Фото, видео: www.globallookpress.com / AFLO; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Вооруженные силы (ВС) РФ в районе населенного пункта Красноармейск уничтожили пусковую установку и заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом на регулярном брифинге Минобороны сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США», — заявил Конашенков.

Также высокоточными ракетами был уничтожен склад американских ракет Harpoon в Одессе. Кроме того, в населенном пункте Новоданиловка Запорожской области в результате удара по пункту мотопехотной бригады ВСУ были до 65 националистов и более десяти единиц специальной автомобильной техники. Как отметил Конашенков, на фоне значительных потерь в ВСУ все больше появляется случаев дезертирства.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва присоединилась к ополчению Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) после очередного обострения на их границах с Украиной.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры заброшенного пункта ВСУ в одном из домов Лисичанска.

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