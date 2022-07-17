Уничтожение HIMARS Россией сочли плохой новостью для НАТО
Военный аналитик Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Фото: www.globallookpress.com / AFLO
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Ранее министерство обороны России опубликовало кадры удара российских военных по американской РСЗО HIMARS.
Британский журналист Джек Бакби считает, что уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе плохой новостью для Североатлантического альянса. Свое мнение он выразил в статье для портала 19Fortyfaive.
Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки уже отправили восемь установок HIMARS для Вооруженных сил Украины. Кроме того, в ближайшее время Киев получит еще четыре РСЗО.
По словам публициста, HIMARS и Harpoon - лучшие артиллерийские разработки Запада, которые могут поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью. Уничтожение Россией таких установок стала "печальным известием" и для Украины, которая использовала "Гарпун" с первых дней конфликта, объяснил журналист.
Как ранее писал 5-tv.ru, министерство обороны России опубликовало кадры удара российских военных по американской реактивной системе залпового огня HIMARS во время спецоперации на Украине.
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