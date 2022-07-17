Военный аналитик Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Уничтожение HIMARS Россией сочли плохой новостью для НАТО

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

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Тема:
Специальная военная операция России

Ранее министерство обороны России опубликовало кадры удара российских военных по американской РСЗО HIMARS.

Британский журналист Джек Бакби считает, что уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе плохой новостью для Североатлантического альянса. Свое мнение он выразил в статье для портала 19Fortyfaive.

Он напомнил, что Соединенные Штаты Америки уже отправили восемь установок HIMARS для Вооруженных сил Украины. Кроме того, в ближайшее время Киев получит еще четыре РСЗО.

По словам публициста, HIMARS и Harpoon - лучшие артиллерийские разработки Запада, которые могут поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью. Уничтожение Россией таких установок стала "печальным известием" и для Украины, которая использовала "Гарпун" с первых дней конфликта, объяснил журналист.

Как ранее писал 5-tv.ru, министерство обороны России опубликовало кадры удара российских военных по американской реактивной системе залпового огня HIMARS во время спецоперации на Украине. 

 

Тема:
Специальная военная операция России
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