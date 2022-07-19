Перевернут или полностью уничтожат: как работают гаубицы «Мста-Б» по позициям ВСУ
В Минобороны показали работу гаубиц «Мста-Б» по позициям ВСУ
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Российские военные ежедневно борются с отъявленными преступниками, мечтающими уничтожить население ДНР и ЛНР.
Артиллеристы воздушно-десантных войск уничтожили опорные пункты и технику ВСУ. Для этого использовали гаубицы «Мста-Б».
Огонь десантники вели с расстояния в 30 километров. Даже при такой дальности снаряды летят точно в цель, а расчеты не попадают под ответный огонь противника.
«При прямом попадании в танк оно может его перевернуть, а также полностью уничтожить. При прямом попадании в дот его разрушит», — рассказал один из военнослужащих.
Сейчас одна из главных задач для артиллеристов — контрбатарейная борьба. Как правило, для подавления огневых точек противника и уничтожения укреплений требуется не больше четырех снарядов.
- 19 июл
- Американский подполковник разоблачил ложь генералов о положении ВСУ в Донбассе
- 19 июл
- Быть русским — круто: рэпер Рич представит самый патриотический альбом года
- 19 июл
- ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону, пять из которых не достигли целей
- 19 июл
- Российские военные ликвидировали до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожье
- 19 июл
- Больше не Ауг: звезда сериала «Екатерина» сменила фамилию из-за хейта
- 19 июл
- В Минобороны Украины пригрозили уничтожить Черноморский флот и вернуть Крым
- 19 июл
- ВСУ обстреляли село Новые Юрковичи в Брянской области
- 19 июл
- Российские военные доставили 50 тонн продовольствия в поселки под Харьковом
- 19 июл
- Власти ДНР разоблачили фейк о 300 жертвах в драмтеатре Мариуполя
- 19 июл
- Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня
Читайте также
46%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?