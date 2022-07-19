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ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону, пять из которых не достигли целей

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 101

Освобожденные территории не перестают подвергаться массированным атакам со стороны националистов.

ВСУ выпустили шесть ракет по Херсону, пять из которых не достигли целей

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. James Hobbs

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Тема:
Специальная военная операция России

Вооруженные силы Украины ударили ракетами по Херсону. К счастью, пять из шести ракет не достигли целей, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста. Предварительно, в сам мост не попала», — цитируют его «Известия».

Сооружение не было повреждено. О пострадавших также не сообщается. Последствия атаки устанавливаются, на месте обстрела работают правоохранители, добавил Стремоусов.

Накануне украинская артиллерия также атаковала Херсонскую область, нанеся удар по району гидроэлектростанции в Новой Каховке. Важные элементы станции не пострадали, атака не создала перебоев с электричеством.

Гораздо более серьезными оказались последствия удара по Новой Каховке 11 июля. Обстрел, предположительно, велся из американской системы залпового огня HIMARS. Не менее семи человек погибли и 80 пострадали. Снаряды прилетели в больницу, на рынки, в жилые дома, на базу с гуманитарной помощью и разорвались на складе с химическими удобрениями, что спровоцировало дополнительные взрывы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как с помощь обстрелов и терактов ВСУ пытается омрачить мирную жизнь освобожденного Херсона.

Тема:
Специальная военная операция России
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