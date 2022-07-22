Су-35 уничтожают противника в небе Украины: видео из кабины истребителя

Корреспондент «Известий» показал, как работает авиазвено Су-35 в спецоперации на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российских истребителей украинские летчики откровенно боятся. Немудрено, ведь чуть ли не каждый вылет — поражение заданных целей.

Неуловимой для украинских националистов остается и наша авиация. Экипажи Су-35 уничтожили позиции боевиков на передовой. Фантастические кадры атаки на сверхзвуковой скорости — в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Многоцелевой истребитель не взлете летит в прифронтовую зону. Даже не земле чувствуешь всю его мощь, а в воздухе ему вообще нет равных. Задача — обнаружить цель и уничтожить ее.

Уникальные кадры боевой работы из кабины истребителя. Небо глазами летчика. Скорость — две с половиной тысячи километров в час. Высота полета — двадцать тысяч метров. Истребитель снижается и выходит на цель: визуальный осмотр, корректировка авианаводчика, пуск.

Цель ликвидирована, нужно уходить. Тактический маневр в воздухе. Истребитель снова набирает высоту, разгоняется до максимума и возвращается на аэродром. Даже если противник решиться дать отпор, шансов у него нет.

«Авиакомплекс обнаружил цель, мне разрешили работать. Выполнил маневр, чтобы она подошла ближе, после этого выполнил разгон и поражение воздушной цели. После пусков — выход в безопасную зону, чтобы ПВО не поразило», — рассказал старший летчик авиазвена Су-35 Виктор.

Задачи могут измениться в зависимости от обстановки в воздухе. Для истребителя это не проблема. Су -35 может и обороняться и атаковать одновременно.

Даже когда летчики в небе, работа на земле не прекращается. На подготовку к повторному вылету — не больше часа. Обязательный осмотр бортовых систем и вооружения. Не менее интенсивный график боевых вылетов и у старшего брата истребителя. Двухместный Су -30 никто не собирается списывать со счетов.

Никто из потенциальных « воздушных противников» подойти близко не решился. Это неудивительно. У наших истребителей в небе конкурентов нет.

Тема:
Специальная военная операция России
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