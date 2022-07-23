«Боюсь еще раз туда спуститься»: жительница Мариуполя месяц скрывалась от азовцев*
Жительница Мариуполя рассказала о жизни в подвале из-за обстрелов ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; RT
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Чтобы спасти свою жизнь, женщине и многим другим жителям города приходилось существовать практически в невыносимых условиях.
Елена Маркина рассказала, как пряталась месяц в подвале вместе со своей дочкой, мамой и другими жителями Мариуполя от азовцев*. Женщина согласилась спуститься в место, где прошли одни из самых страшных дней ее жизни, вместе со съемочной группой RT.
«Я боюсь еще раз туда спуститься, не дай бог. Опять сюда привести людей — вот этого я боюсь, — призналась она. — Мы жили здесь месяц. Нам приходилось… Вот у меня девочке 11 лет, да? Нам приходилось спать месяц обутыми, одетыми и не переодетыми. Потому что выйти постирать… У нас было выйти приготовить покушать под обстрелами — это одно. А постирать — у нас речи не было».
Маркина попросила прощения у хозяев всех разбитых квартир, из которых она по нужде забирала воду, кашу и остатки еды. Вместе с ней в подвале сидели не только ее близкие, но и другие люди, в том числе инвалиды.
«Если и ребенок, и инвалиды, и жильцы — и люди хотят есть. Хотя бы кипятка. Мы эту воду делили на всех», — поделилась воспоминаниями женщина, показывая импровизированные спальные места в темном подземелье.
На кадрах видно каркас кровати, скиданные в кучу одеяла, подушки. На стоящем рядом столе — грязная кружка, банка с остатками ягод — судя по всему, найденное в одной из квартир варенье или компот.
«Благодарна богу и ребятам российским, что я жива и здорова. И моя дочь, и моя семья, и люди, которые были здесь, со мной перебегали, слава богу живы и здоровы», — рассказала Елена со слезами на глазах.
Она также попросила «украинских освободителей» оставить ее город в покое и всех, кто в нем живет.
«Я вас молю: не идите сюда никогда, не трогайте нас и наших детей. Живите по-своему, а нас оставьте в покое», — заявила жительница Мариуполя.
С 24 февраля на территории Украины ВС РФ ведут спецоперацию. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.
Мариуполь стал одной из точек наиболее активного ведения боевых действий. В частности, на «Азовстали» долгое время скрывались тысячи националистов, не желая складывать оружие. Однако в итоге они вышли из катакомб и сдались в плен ВС РФ и бойцам ДНР и ЛНР.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что после себя оставили в Лисичанске украинские националисты.
* — члены запрещенного в РФ нацбата «Азов».
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