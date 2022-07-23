Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Боюсь еще раз туда спуститься»: жительница Мариуполя месяц скрывалась от азовцев*

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Жительница Мариуполя рассказала о жизни в подвале из-за обстрелов ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; RT

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Тема:
Специальная военная операция России

Чтобы спасти свою жизнь, женщине и многим другим жителям города приходилось существовать практически в невыносимых условиях.

Елена Маркина рассказала, как пряталась месяц в подвале вместе со своей дочкой, мамой и другими жителями Мариуполя от азовцев*. Женщина согласилась спуститься в место, где прошли одни из самых страшных дней ее жизни, вместе со съемочной группой RT.

«Я боюсь еще раз туда спуститься, не дай бог. Опять сюда привести людей — вот этого я боюсь, — призналась она. — Мы жили здесь месяц. Нам приходилось… Вот у меня девочке 11 лет, да? Нам приходилось спать месяц обутыми, одетыми и не переодетыми. Потому что выйти постирать… У нас было выйти приготовить покушать под обстрелами — это одно. А постирать — у нас речи не было».

Маркина попросила прощения у хозяев всех разбитых квартир, из которых она по нужде забирала воду, кашу и остатки еды. Вместе с ней в подвале сидели не только ее близкие, но и другие люди, в том числе инвалиды.

«Если и ребенок, и инвалиды, и жильцы — и люди хотят есть. Хотя бы кипятка. Мы эту воду делили на всех», — поделилась воспоминаниями женщина, показывая импровизированные спальные места в темном подземелье.

На кадрах видно каркас кровати, скиданные в кучу одеяла, подушки. На стоящем рядом столе — грязная кружка, банка с остатками ягод — судя по всему, найденное в одной из квартир варенье или компот.

«Благодарна богу и ребятам российским, что я жива и здорова. И моя дочь, и моя семья, и люди, которые были здесь, со мной перебегали, слава богу живы и здоровы», — рассказала Елена со слезами на глазах.

Она также попросила «украинских освободителей» оставить ее город в покое и всех, кто в нем живет.

«Я вас молю: не идите сюда никогда, не трогайте нас и наших детей. Живите по-своему, а нас оставьте в покое», — заявила жительница Мариуполя.

С 24 февраля на территории Украины ВС РФ ведут спецоперацию. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.

Мариуполь стал одной из точек наиболее активного ведения боевых действий. В частности, на «Азовстали» долгое время скрывались тысячи националистов, не желая складывать оружие. Однако в итоге они вышли из катакомб и сдались в плен ВС РФ и бойцам ДНР и ЛНР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после себя оставили в Лисичанске украинские националисты.

* — члены запрещенного в РФ нацбата «Азов».

Тема:
Специальная военная операция России
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