Западные СМИ сознательно скрывают правду о крупных успехах России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом в статье для газеты Times написал журналист Род Лиддл.

Он считает, что западные медиа в традиционной для себя манере пытаются преувеличить возможности боевиков ВСУ, а успехи российской армии попросту игнорируют.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — обратил внимание журналист.

Род Лиддл выявил интересную закономерность: чем успешнее Россия решает поставленные задачи по ходу спецоперации, тем активнее западные медиа сообщают о зверствах, которые якобы совершают российские военные. Одновременно западные политики начинают все чаще принимать за чистую монету даже самые нелепые заявления украинских коллег.

Лиддл подчеркнул, что в странах Запада стараются выдать желаемое за действительное и не обладают объективным взглядом на текущие события.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что если Германия столкнется с нехваткой «голубого топлива», то она перестанет поддерживать Украину.