Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Times уличила западные СМИ в сокрытии правды о крупных успехах России в ходе СВО

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 27

Чем эффективнее российские военнослужащие действуют в рамках спецоперации, тем больше западные политики готовы верить даже самым нелепым заявлениям украинских коллег.

Times уличила западные СМИ в сокрытии правды о крупных успехах России в ходе СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АЛЕКСАНДР ПОЛЕГЕНЬКО

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Западные СМИ сознательно скрывают правду о крупных успехах России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом в статье для газеты Times написал журналист Род Лиддл.

Он считает, что западные медиа в традиционной для себя манере пытаются преувеличить возможности боевиков ВСУ, а успехи российской армии попросту игнорируют.

«Крупные успехи русских освещаются значительно скромнее», — обратил внимание журналист.

Род Лиддл выявил интересную закономерность: чем успешнее Россия решает поставленные задачи по ходу спецоперации, тем активнее западные медиа сообщают о зверствах, которые якобы совершают российские военные. Одновременно западные политики начинают все чаще принимать за чистую монету даже самые нелепые заявления украинских коллег.

Лиддл подчеркнул, что в странах Запада стараются выдать желаемое за действительное и не обладают объективным взглядом на текущие события.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что если Германия столкнется с нехваткой «голубого топлива», то она перестанет поддерживать Украину.

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