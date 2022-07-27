Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Более чем серьезно: МИД РФ предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 95

МИД РФ предупредил ВСУ о последствиях применения американских РСЗО по территориям России

Более чем серьезно: МИД РФ предупредил Киев о последствиях применения американских РСЗО

Фото: www.globallookpress.com / Capt. Angelo Mejia

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Тема:
Специальная военная операция России

Тактико-технические характеристики поставляемого на Украину Западом оружия создают угрозу гражданам РФ, подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Применение ВСУ американских реактивных систем залпового огня по территориям РФ приведет к серьезнейшим последствиям. Такое заявление сделал глава делегации России в рамках переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его текст был опубликован на официальном сайте МИД РФ.

«Если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьезные», — подчеркнул дипломат на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Он обратил внимание на то, что тактико-технические характеристики поставляемого Киеву вооружения НАТО создают угрозу гражданам РФ. В случае обстрела ВСУ российских территорий из американского оружия РФ будет отодвигать неонацистов от собственных границ пропорционально дальности действия применяемых Незалежной боевых систем, отметил Гаврилов.

ВС РФ совместно с бойцами Донецкой и Луганской народной республик продолжают ведение спецоперации на территории Украины. Ее главными целями являются возвращение мира в Донбасс, демилитаризация и денацификация Незалежной.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что военнослужащие атакуют объекты исключительно военной инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе Артемовска уничтожена рота горно-штурмовой бригады ВСУ.

Тема:
Специальная военная операция России
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