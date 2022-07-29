ВСУ нанесли серию ракетных ударов по Херсону в районе Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины нанесли серию ракетных ударов в сторону района Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. В результате сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева.

«В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО», — сказал он.

Леонтьев добавил, что украинские военнослужащие целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то, что там сейчас находится много гражданских машин, которые переезжают на другой берег по дамбе электростанции.

Собеседник агентства отметил, что повреждения получила дорога на подъезде к ГЭС. Он заключил, что сама станция не пострадала и продолжает работать в штатном режиме, а в самой Новой Каховке разрушений также нет.

В последнее время ВСУ усилили обстрелы ГЭС в Новой Каховке. Как правило, огонь ведется из американской РСЗО HIMARS. Особенно мощный удар ВСУ нанесли в ночь на 12 июля. Тогда взорвались склады с селитрой, были погибшие и пострадавшие. По данным местных властей, из-за обстрелов получили повреждения не менее 400 жилых домов.

Кроме того, был обстрелян Андреевский мост недалеко от Херсона. Местные власти считают, что таким образом ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.

Как ранее писал 5-tv.ru, число погибших при ударе ВСУ по изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, возросло до 53 человек.