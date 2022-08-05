Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Народная милиция ДНР заявила о полном контроле поселка Пески союзными войсками

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 106

Накануне о серьезных потерях ВСУ в этом районе рассказывал один из украинских добровольцев.

Народная милиция ДНР заявила о полном контроле поселка Пески союзными войсками

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Поселок Пески полностью перешел под контроль союзных войск. Об этом ТАСС заявили в народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«Сам поселок под нашим контролем, это можно с уверенностью сказать», — заявил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне стало известно о переходе большей части Песок под контроль объединенных сил России, ДНР и ЛНР. Мирное население за два дня до этого было полностью эвакуировано российскими войсками.

В то же время стали появляться сообщения и с той линии фронта. Доброволец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гнездилов признался в интервью украинским СМИ, что происходящее в районе поселка для них можно сравнить с адом. Он отметил, что украинская сторона не ведет контрбатарейную борьбу, а союзные силы без всяких проблем кладут снаряды точно в окопы. Кроме того человеческие и материальные возможности ВСУ практически исчерпаны.

Тема:
Специальная военная операция России
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