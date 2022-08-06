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Трамп увидел плохой знак в поездке Пелоси на Тайвань: «Что за чертовщина?»

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Никита Кротов
Никита Кротов 7 711

Трамп посчитал глупой поездку Пелоси на Тайвань из-за напряженности в регионе

Трамп увидел плохой знак в поездке Пелоси на Тайвань: «Что за чертовщина?»

Фото: Zuma \ TASS

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Тема:
Пелоси летит на Тайвань

У экс-лидера Штатов поездка спикера американского конгресса вызвала полное недоумение.

Экс-президент США Дональд Трамп посчитал глупым визит спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом он заявил в рамках выступления перед сторонниками в штате Висконсин. Политик сказал, что поездка Пелоси оправдала действия Китая, а также уровень напряженности в регионе.

«Что за чертовщина? Что она делала на Тайване?» — недоумевал Трамп.

Бывший глава государства призвал сограждан следить за происходящим. Он также добавил, что Пелоси совершила глупость, поехав на остров и отметил необходимость «покончить с сумасшедшей Нэнси Пелоси». Ее визит был первым за последнюю четверть века. Спикер назвала его «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В МИД КНР демократию Пелоси сравнили с красивым халатом, по которому ползают вши, добавив, что она совершила провокацию. Незадолго до текущих событий власти Китая не раз предупреждали Вашингтон о своем отрицательном отношении к приезду Пелоси. По их мнению, он представлял угрозу для суверенитета и территориальной целостности страны. Китайская сторона также заявляла о возможности военного ответа. В Вашингтоне такая позиция вызвала волнения, но там отметили, что Пелоси имеет право сама решать вопрос о посещении острова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Китай игнорирует звонки США после ситуации с Тайванем.

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