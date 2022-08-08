Жители освобожденного Травневого о зверствах ВСУ: «Издевались, делали концлагерь»

Бойцам 1-го корпуса Народной милиции ДНР удалось взять под контроль важный населенный пункт в Донбассе. До этого занимать его запрещали Минские соглашения, чем пользовались беспринципные националисты.

Под контроль ДНР перешел поселок Травневое. После вторых Минских соглашений через него проходила линия соприкосновения. То есть занимать населенный пункт не могли ни ВСУ, ни ЛДНР.

Тем не менее в 2017-м киевские силовики зашли в Травневое. Выбивать их оттуда не решились — атаковать было нельзя все по тем же Минским соглашениям. Корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин продолжит.

Боец 1-го корпуса Народной милиции ДНР с позывным «Чига» рассказывает, как с подразделением занимал поселок Травневое — по-русски Первомайск. ВСУ стояли здесь последние восемь лет. Но когда к границам начали подступать союзные войска — бросили все и сбежали без боя, оставив после себя десятки мин и растяжек.

«Заминировано все. Долго шли с саперами, разминировали вместе. Сейчас поселок обстреливают», — рассказал военнослужащий.

Этой ночью, например, формирования Украины засыпали местность минами «Лепесток». Впрочем, в кустах здесь можно обнаружить и предметы посерьезнее. Посмотрите, сколько мин. После прихода пришлось все это вытаскивать. Это излюбленная тактика ВСУ — оставляя поселок, все минируется. И сейчас каждый день сюда летят снаряды разного калибра.

Вероятно, за территорией до сих пор наблюдают. Отслеживают передвижения союзных сил. Противник здесь близко. Но обратно точно не сунутся. Времена, когда можно было безнаказанно пользоваться своим положением и не соблюдать договоренностей, прошли.

«Судьба этого населенного пункта весьма интересна. Все эти годы до начала спецоперации он был в серой зоне. Как делали ВСУ? Заходили в поселок, когда все было тихо, занимали позиции и называли своим», — рассказал корреспондент «Известий».

Атаковать их, согласно Минским соглашениям, было нельзя. Здесь все долго ждали определенности и прихода бойцов ДНР. Мирные жители говорят: к концу своего пребывания боевики Украины совсем озверели.

«Последняя бригада издевалась. Крохоборничала. По хатам лазили, собирали, что получше. Издевались, не выпускали в Артемовск. Делали концлагерь», — сообщила местная жительница.

Ограничения на этом не заканчивались. Тамара Иванова рассказывает: бойцы ВСУ на них явно отыгрывались. Чувствовали, что скоро бежать, и издевались.

Бойцы ДНР теперь стараются помогать, чем могут. Пока организованная гуманитарная помощь в поселок еще не дошла. Освободили всего неделю назад.

«По мере возможностей мы делимся, конечно (едой — Прим. ред.). Очень хорошо к нам относятся, очень рады. Одна женщина, когда мы зашли, даже заплакала. Два месяца не видела хлеба. Рады нам, уважают», — рассказал военнослужащий.

Теперь неопределенность для этих людей закончилась. Никаких больше буферов и серых зон. Сейчас здесь Донецкая народная республика.