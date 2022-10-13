Поразительная точность: уникальные кадры удара боеприпасом «Ланцет» по ВСУ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 15 859

В Минобороны показали уникальные кадры удара боеприпасом «Ланцет» по ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Техника украинских националистов разлетается на части с одного удара.

Минобороны опубликовало кадры, иллюстрирующие применение модернизированных боеприпасов «Ланцет». На них можно увидеть изображение с дрона — он приближается к внедорожнику на обочине, окруженного украинскими боевиками.

После показывается район цели, снятый с другого беспилотника. В объективе та же машина, вид сверху. Сбоку к объекту подлетает «Ланцет» и бьет прямо в цель, далее взрыв, и техника разлетается на части.

Улучшенные БЛП «Ланцет» начали использовать ВС России в рамках спецоперации на Украине. По сравнению с предыдущим, базовым вариантом, аппараты имеют более мощную боевую часть в пять килограммов и могут совершать более длительные полеты. При обнаружении цели техника наносит удар, самоуничтожаясь над целью. Отличительная особенность модернизированного «Ланцета» — большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США оказались не способны отслеживать гиперзвуковые ракеты РФ.

Тема:
Специальная военная операция России
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