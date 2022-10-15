Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении
«Ланцеты» называют дронами-камикадзе, способными атаковать цели прямым попаданием — уникальное оружие!
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российский беспилотник «Ланцет» поразил украинскую систему ПВО С-300. Это произошло во время боевых действий на запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка, на которой видно, как дрон-камикадзе бьет в самую цель. Сразу после удара детонировал весь боекомплект ПВО.
Модернизированные беспилотники «Ланцет» ВС России начали применять во время спецоперации. От предшественников их отличает продолжительность полета и могущественная боевая часть. Дрон умеет легко превращаться в снаряд, используя функцию предконтактного подрыва. В этом случае БПЛА подрывается неподалеку от цели, над ней или в стороне, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь. В зависимости от типа цели беспилотники оснащаются различной боевой частью: осколочно-фугасной, термобарической или кумулятивной.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru показывал эпичное видео битвы дронов в небе над Донбассом.
- 15 окт
- Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине
- 15 окт
- Ушла по-английски: прекратившая петь в России Лорак закрыла свою фирму
- 15 окт
- ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
- 15 окт
- ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
- 15 окт
- Пленный майор ВСУ: в Мариуполе мародерствовали украинцы, прикрываясь символикой ВС РФ
- 15 окт
- Генерал Бужинский рассказал, когда завершится спецоперация на Украине
- 14 окт
- Неуловимый разрушитель позиций ВСУ: как «Искандеры» работают на Украине
- 14 окт
- Они сражаются за мир: как российские военные совершают подвиги на Украине
- 14 окт
- Российские военные уничтожили колонну боевиков Украины на переправе через Ингулец
- 14 окт
- Рыдающая жительница Донецка рассказала, как ВФУ убили ее соседа: «У них совести нет!»
Читайте также
75%
-0.43 62.47
-0.12
Нашли ошибку?