Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 456

«Ланцеты» называют дронами-камикадзе, способными атаковать цели прямым попаданием — уникальное оружие!

Российский дрон «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО на запорожском направлении

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российский беспилотник «Ланцет» поразил украинскую систему ПВО С-300. Это произошло во время боевых действий на запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В распоряжение агентства попала аэровидеосъемка, на которой видно, как дрон-камикадзе бьет в самую цель. Сразу после удара детонировал весь боекомплект ПВО.

Модернизированные беспилотники «Ланцет» ВС России начали применять во время спецоперации. От предшественников их отличает продолжительность полета и могущественная боевая часть. Дрон умеет легко превращаться в снаряд, используя функцию предконтактного подрыва. В этом случае БПЛА подрывается неподалеку от цели, над ней или в стороне, чтобы ударная волна и осколки накрыли как можно большую площадь. В зависимости от типа цели беспилотники оснащаются различной боевой частью: осколочно-фугасной, термобарической или кумулятивной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru показывал эпичное видео битвы дронов в небе над Донбассом.

Тема:
Специальная военная операция России
15 окт
Илон Маск согласился продолжать финансировать Starlink на Украине
15 окт
Ушла по-английски: прекратившая петь в России Лорак закрыла свою фирму
15 окт
ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
15 окт
ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
15 окт
Пленный майор ВСУ: в Мариуполе мародерствовали украинцы, прикрываясь символикой ВС РФ
15 окт
Генерал Бужинский рассказал, когда завершится спецоперация на Украине
14 окт
Неуловимый разрушитель позиций ВСУ: как «Искандеры» работают на Украине
14 окт
Они сражаются за мир: как российские военные совершают подвиги на Украине
14 окт
Российские военные уничтожили колонну боевиков Украины на переправе через Ингулец
14 окт
Рыдающая жительница Донецка рассказала, как ВФУ убили ее соседа: «У них совести нет!»
+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни
2:05
Киркоров рассказал о многолетнем конфликте с Кормухиной: «Это она сейчас святая»
1:47
Взрыв газа раскурочил квартиру под Петербургом — фото с места происшествия
1:07
Без комплексов: Тодоренко сняла на видео, как кормит грудью сына за кулисами
0:43
Зеленский признал тяжелое положение боевиков ВСУ под Артемовском
0:19
Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России

Сейчас читают

Егор Кончаловский посмеялся, комментируя второй отъезд Пугачевой из России
Два боевика устроили теракт на полигоне под Белгородом, погибли 11 человек
Ночной убийца: почему храп может погубить человека во сне
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика